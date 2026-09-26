i Tom Brady zeigt sich ungefiltert. APA-Images / AP / Julio Cortez "Sorry!" Wusste nicht, dass Mikro an ist: Brady schimpft im TV Tom Brady vergisst für einen Moment, dass er live auf Sendung ist. Bei Bildern einer Verletzung reagiert die Football-Legende völlig ungefiltert. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Bilder tun schon beim Zuschauen weh.

Tom Brady saß für den US-Sender Fox als Experte beim NFL-Spiel zwischen den Washington Commanders und den New York Giants am Mikrofon.

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Als sich Commanders-Quarterback Jayden Daniels bei einem Tackling verletzte, zeigte die TV-Regie die Szene noch einmal in der Wiederholung.

Brady sieht, wie Daniels unglücklich getroffen wird – und reagiert spontan.

"Oh, shit!", platzt es aus dem siebenfachen Super-Bowl-Champion heraus.

Brady entschuldigt sich sofort

Offenbar merkt der 49-Jährige unmittelbar danach selbst, dass sein Kommentar gerade live über den Sender ging.

"Entschuldigung für meine Ausdrucksweise", schiebt Brady hinterher.

Der ehemalige Quarterback erklärt anschließend, wie unangenehm die Szene aus Sicht eines Spielers sei. Gerade als früherer Profi könne er nachvollziehen, wie schlimm sich eine derartige Bewegung anfühle.

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Brady kennt die andere Seite des Spiels schließlich bestens.

Mehr als zwei Jahrzehnte stand er selbst als Quarterback in der NFL auf dem Feld, bevor er Anfang 2023 endgültig seine Karriere beendete.

Seit 2024 arbeitet er als TV-Experte für Fox.

Dass dabei nicht jede Reaktion perfekt fernsehtauglich ausfällt, bewies er nun eindrucksvoll.