StartseiteUnterhaltungStars
Tom Brady zeigt sich ungefiltert.
Tom Brady zeigt sich ungefiltert.
APA-Images / AP / Julio Cortez
"Sorry!"

Wusste nicht, dass Mikro an ist: Brady schimpft im TV

Tom Brady vergisst für einen Moment, dass er live auf Sendung ist. Bei Bildern einer Verletzung reagiert die Football-Legende völlig ungefiltert.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
26.09.2026, 11:45
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Diese Bilder tun schon beim Zuschauen weh.

Tom Brady saß für den US-Sender Fox als Experte beim NFL-Spiel zwischen den Washington Commanders und den New York Giants am Mikrofon.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Als sich Commanders-Quarterback Jayden Daniels bei einem Tackling verletzte, zeigte die TV-Regie die Szene noch einmal in der Wiederholung.

Neuer TV-Sender! Alle Infos zur kommenden NFL-Saison

Brady sieht, wie Daniels unglücklich getroffen wird – und reagiert spontan.

"Oh, shit!", platzt es aus dem siebenfachen Super-Bowl-Champion heraus.

Jeder 4. NFL-Spieler hatte Gehirnschäden

Brady entschuldigt sich sofort

Offenbar merkt der 49-Jährige unmittelbar danach selbst, dass sein Kommentar gerade live über den Sender ging.

"Entschuldigung für meine Ausdrucksweise", schiebt Brady hinterher.

MVP-Kandidat – NFL-Star bricht schreiend zusammen

Der ehemalige Quarterback erklärt anschließend, wie unangenehm die Szene aus Sicht eines Spielers sei. Gerade als früherer Profi könne er nachvollziehen, wie schlimm sich eine derartige Bewegung anfühle.

Brady kennt die andere Seite des Spiels schließlich bestens.

Mehr als zwei Jahrzehnte stand er selbst als Quarterback in der NFL auf dem Feld, bevor er Anfang 2023 endgültig seine Karriere beendete.

Star-Quarterback verletzt sich bei NFL-Startschuss

Seit 2024 arbeitet er als TV-Experte für Fox.

Dass dabei nicht jede Reaktion perfekt fernsehtauglich ausfällt, bewies er nun eindrucksvoll.

red,26.09.2026, 11:45
Mehr zum Thema
Tom BradyAmerican FootballNFLTV

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote