i In "Maison Tabou" stehen sexuelle Anziehung, Fantasien und gegenseitige Neugier im Mittelpunkt. © RTLZWEI / UFA "Maison Tabou" Erst Sex, dann kennenlernen – Neue TV-Show ändert alles Handschellen, Rollenspiele und bis zu sechs Kameras im Zimmer. Die echten Namen erfahren die Singles erst beim Frühstück. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den meisten Dating-Shows ist die gemeinsame Nacht das große Finale. Bei "Maison Tabou" ist sie der Anfang. Das neue Format von RTLZWEI dreht die übliche Reihenfolge des Kennenlernens komplett um: erst das Körperliche, dann das Gespräch.

Gedreht wurde in einem umgebauten Hotel. Sechs Zimmer und zwei rund 35 Quadratmeter große Suiten stehen den Singles zur Verfügung, mit großem Bett, offener Dusche und Badewanne. Schwarzer Marmor, gedämpftes Licht, rote oder weiße Bettwäsche. Ungestört ist man dort allerdings nicht: Fünf bis sechs Kameras zeichnen alles auf, in einer Suite hängt zusätzlich ein Spiegel über dem Bett.

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40 Kondome und Handschellen

Die Produktion hat für alle Eventualitäten vorgesorgt. In einer Schale liegen rund 40 Kondome bereit, dazu Gleitgel, Massage- und Duftöle, Wachs, Honig, Augenmasken, Handschellen und Sexspielzeug. Was davon zum Einsatz kommt, entscheiden die Kandidaten selbst. Sex ist ausdrücklich KEIN Muss.

Vor der Suite steht ein inszeniertes Date, jedes nach einem eigenen Motto. Die Singles treffen einander nicht als sie selbst, sie schlüpfen in eine Rolle, tragen einen anderen Namen und kleiden sich passend zur jeweiligen Fantasie.

Die Wahrheit kommt beim Frühstück

Danach ist erst einmal Schluss. Jeder geht auf sein eigenes Zimmer, bis zum nächsten Morgen sollen sich die beiden nicht mehr über den Weg laufen. Das wird streng kontrolliert: Wer eine Rauchpause machen will, wird von einem Produktionsmitarbeiter begleitet und wieder zurückgebracht.

Erst beim Frühstück fällt die Maske. Dann sitzt plötzlich nicht mehr die Rolle der vergangenen Nacht am Tisch, sondern der echte Mensch mit echtem Namen. Und die Frage: Passt es auch ohne Inszenierung?

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Weil körperliche Nähe im Format eine große Rolle spielt, wurden die Teilnehmer vorab gründlich durchgecheckt. Sie mussten in ihren Heimatregionen einen Test auf sexuell übertragbare Infektionen machen, vor Ort wurde mit einem Labor noch einmal getestet. Sechs Kandidaten erfüllten die Voraussetzungen nicht und mussten wieder heimfahren.

"Maison Tabou" versteht sich als sexpositives Format und will Tabus abbauen, mehr als 80 Mitarbeiter waren an der Produktion beteiligt. Zu sehen ist die Show ab 23. September auf RTL+, ab 30. September läuft sie mittwochs um 23.35 Uhr bei RTLZWEI.