i Mike und Nadja werden Eltern. Instagram/MikeSinger Schon im 4. Monat "Das ging flott" – Nadja erwartet Baby mit Mike Singer Gerade erst machen Mike Singer (26) und Nadja Osmanovic (24) ihre Liebe offiziell, da folgt schon die nächste Überraschung: Die beiden werden Eltern! Von Heute Entertainment 25.09.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Beziehung hat ordentlich Tempo!

Monatelang wurde darüber spekuliert, ob Mike Singer und Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja Osmanovic ein Paar sind.

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Nun bestätigen die beiden nicht nur ihre Liebe – sondern gleich auch, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Dabei begann ihre Geschichte erst vor wenigen Monaten.

Anfang 2026 kennengelernt

Mike und Nadja lernten sich nach eigenen Angaben Anfang 2026 kennen.

Das erste richtige Treffen fand bei einem gemeinsamen Dinner in Stuttgart statt. Danach ging offenbar alles ziemlich schnell.

Aus den ersten Treffen wurde eine Beziehung, die beide zunächst konsequent aus der Öffentlichkeit heraushielten.

Besonders pikant: Zu diesem Zeitpunkt war Nadja im Fernsehen noch bei ihrer Liebessuche mit "Bachelor" Sebastian Paul zu sehen.

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Die Sendung war allerdings bereits Monate zuvor aufgezeichnet worden.

Im Juli spricht sie vom neuen Mann

Spätestens beim großen "Bachelor"-Wiedersehen im Juli war klar: Nadja und Sebastian sind kein Paar mehr.

Dort verriet die 24-Jährige erstmals, dass sie bereits wieder vergeben sei. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie damals allerdings nicht sagen.

Sie verriet lediglich, dass die Beziehung ernst sei und sogar ein Zusammenziehen geplant werde.

Heute wissen wir: Nadja sprach damals von Mike Singer.

Mittlerweile haben die beiden diesen Plan auch umgesetzt und wohnen zusammen.

Baby war nicht geplant

Und jetzt folgt bereits der nächste große Schritt. Nadja ist im vierten Monat schwanger.

Mike macht dabei kein Geheimnis daraus, dass der Nachwuchs so schnell nicht geplant war. Trotzdem sei das Baby für beide ein absolutes Wunschkind.

"Es war nicht geplant, aber es ist definitiv ein Wunschkind", erklärt der Sänger.

Damit ging es bei Mike und Nadja tatsächlich ziemlich flott: Erst Anfang des Jahres lernten sie sich kennen, wenige Monate später zogen sie zusammen – und noch bevor sie ihre Beziehung überhaupt öffentlich machten, waren sie bereits werdende Eltern.