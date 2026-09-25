i Ivan Ristić hat eine Wetter-Ansage. APA Images, Tanjug/TV Er kündigte es im TV an Mitten im September: Serben-Wadsak feiert ersten Schnee Von Sommer keine Spur mehr: Auf dem Balkan ist bereits der erste Schnee der Saison gefallen. Ausgerechnet am letzten Tag des astronomischen Sommers. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während man sich in Österreich gerade erst langsam vom Sommer verabschiedet, ist auf Teilen des Balkans bereits der Winter eingekehrt – zumindest für ein paar Stunden.

Am Dienstag, dem 22. September, fiel in Serbien der erste Schnee der Saison. Besonders kurios: Es war ausgerechnet der letzte Tag des astronomischen Sommers.

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Am Morgen wurden zunächst auf der Golija bei Ivanjica die ersten Flocken beobachtet. Dort schneite es zeitweise sogar kräftig. Für eine richtige Schneedecke war der Boden allerdings noch zu warm – die Flocken schmolzen zunächst wieder.

Wenige Stunden später erwischte es auch den bekannten Wintersportort Kopaonik.

Nur noch 1 Grad

Dort sah es am Nachmittag plötzlich tatsächlich nach Winter aus. Um 15 Uhr wurde auf dem Kopaonik nur noch 1 Grad gemessen, gleichzeitig fiel mäßiger Schnee.

Die Flocken sorgten sogar für erste Auswirkungen auf den Straßen. Auf den Zufahrten zum Kopaonik kam der Verkehr laut dem serbischen Rundfunk RTS aufgrund des Schneefalls teilweise langsamer voran.

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Später intensivierte sich der Schneefall weiter und es bildete sich stellenweise sogar eine dünne Schneedecke.

Der Kontrast zum Rest des Landes war enorm: Während es auf dem Kopaonik bei einem Grad schneite, wurden etwa in Niš, Leskovac und Zaječar gleichzeitig noch 20 Grad gemessen. In Belgrad hatte es 19 Grad.

Wetter-Mann hatte Schnee angekündigt

Ganz überraschend kamen die Flocken allerdings nicht.

Meteorologe Ivan Ristić hatte bereits zuvor einen kräftigen Kaltlufteinbruch angekündigt – und am Morgen des 22. September konkret Schnee für Kopaonik und Golija prognostiziert.

"Heute kommt eine kalte Luftmasse und der erste kalte Tag", erklärte Ristić. Regen, Schauer und Wind würden dafür sorgen, dass am Abend auch Schnee auf Kopaonik und Golija möglich sei.

Auf Golija war die Prognose zu diesem Zeitpunkt sogar schon Realität geworden. Wenig später folgte Kopaonik.

Schnee kommt ungewöhnlich früh

Für den Kopaonik sind erste Flocken im Herbst grundsätzlich nichts Außergewöhnliches. Der Zeitpunkt schwankt allerdings erheblich.

Nach Angaben des lokalen Portals Infokop fällt der erste Schnee dort im langjährigen Verlauf irgendwann zwischen Anfang September und Ende November. Im Durchschnitt beginnen die ersten Schneefälle erst zwischen 10. und 15. Oktober.

Heuer war der Winter damit deutlich früher dran.

Und das Kuriose: Lange dürfte das Wintergefühl nicht anhalten. Ristić erwartet bereits in den kommenden Tagen wieder steigende Temperaturen. Anfang Oktober könnten auf dem Balkan sogar noch einmal 25 bis 27 Grad erreicht werden.