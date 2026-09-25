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Schwarzenegger nimmt den Taktstock.
Schwarzenegger nimmt den Taktstock.
APA-Images / dpa / Felix Hörhager
"Steirermen san very good"

Wiesnator! Arnie übernimmt Kommando am Oktoberfest

Arnold Schwarzenegger (79) stattete dem Münchner Oktoberfest einen Besuch ab – und übernahm dort kurzerhand das Kommando über die Musiker.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
25.09.2026, 11:11
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Wenn Arnold Schwarzenegger auf der Wiesn auftaucht, bleibt er nicht lange unbemerkt.

Der gebürtige Steirer besuchte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Heather Milligan (51) das Marstall-Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest.

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Dort wurde aus dem Hollywoodstar plötzlich ein Kapellmeister.

"Ich liebe es": Schwarzenegger heizt auf der Wiesn ein

Schwarzenegger schnappte sich den Taktstock, stellte sich zur Band und dirigierte vor Tausenden Wiesn-Besuchern. Das passende Lied für den Österreicher: "Steirermen san very good".

Die Menge sang mit, Arnie gab den Takt vor.

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Arnie liebt die Wiesn

Ganz spontan kam Schwarzeneggers musikalischer Einsatz allerdings nicht.

Der 79-Jährige besucht das Oktoberfest seit Jahren und das Dirigieren im Marstall ist mittlerweile zu seiner persönlichen Wiesn-Tradition geworden. Auch im vergangenen Jahr schwang er dort bereits den Taktstock.

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Diesmal war Schwarzenegger erst am selben Morgen aus Los Angeles nach München geflogen. Jetlag? Offenbar Fehlanzeige.

Vor seinem großen Auftritt stärkte sich der frühere Bodybuilder mit Brotzeit, Schnitzel und Kaiserschmarrn.

Seine Begeisterung für das Oktoberfest machte der Austro-Hollywoodstar anschließend auch am Mikrofon deutlich. Der Marstall sei für ihn das beste Zelt auf der Wiesn.

O’zapft is! – Tausende stürmen aufs Oktoberfest

Und zum Abschied durfte natürlich jener Satz nicht fehlen, der Schwarzenegger seit Jahrzehnten begleitet.

Jedes Jahr, wenn er München wieder verlasse, sage er: "I’ll be back."

red,25.09.2026, 11:11
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