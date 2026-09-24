i Die MTV-Ehrung für George Michael bekommt heftigen Gegenwind. REUTERS/Dylan Martinez/Files Heftige Hasswelle gegen Sender MTV will George Michael ehren – alle zucken total aus George Michael wird bei den "MTV VMAs" mit einem Tribut geehrt. Doch die Auswahl der Stars sorgt bei vielen Fans für Unverständnis. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den "MTV Video Music Awards" wird George Michael mit einer eigenen Tribute-Performance geehrt. Für die Show am 27. September wurden RAYE, SOMBR und Teddy Swims angekündigt. Bei vielen Fans kommt allerdings gerade diese Auswahl schlecht an.

In den sozialen Netzwerken fragen sich zahlreiche User, weshalb ausgerechnet diese drei Acts für die Hommage ausgewählt wurden. Kritiker vermissen Künstler, die George Michael persönlich kannten, mit ihm gearbeitet haben oder sich zumindest musikalisch und biografisch stärker auf ihn beziehen lassen.

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Auch seine Bedeutung für die LGBTQ+-Community und sein Engagement im Kampf gegen HIV und Aids spielen in den Diskussionen eine Rolle. Einige vermuten, dass Plattenfirmen einfach nur ihren aktuellen Lieblingen einen großen Auftritt verschaffen wollten, um die Blicke auf diese zu richten, anstatt tatsächlich George Michael, dessen Musik und dessen Vermächtnis in den Mittelpunkt der Performance zu rücken.

Fans kritisieren MTV-Entscheidung

Ein Fan schreibt: "Ich bin sicher, dass sie alle talentierte Künstler sind. Aber für jemanden, der so ikonisch und einflussreich wie George Michael war, hätte ich mir bei seiner Hommage ehrlich gesagt etwas mehr Überlegung und Anerkennung gewünscht. Es gibt so viele Künstler, die ihn kannten, mit ihm gearbeitet haben oder von ihm inspiriert wurden und diesen Moment wirklich besonders hätten machen können. George verdient nichts als das Beste."

Ein anderer kommentiert: "Respektvoll gemeint, würde ich jede dieser Entscheidungen ändern." Auch mögliche Alternativen werden genannt: "Wäre jemand wie Sam Smith, Conan Gray oder Harry Styles nicht besser? Ich sage nicht, dass diese Künstler George unbedingt schlecht repräsentieren würden, aber keiner von ihnen hat wirklich seine Einflüsse. Ich fände es besonderer, wenn es ein Künstler wäre, der eindeutig von GM inspiriert wurde."

Ein weiterer User bringt es spöttisch auf den Punkt: "Jesus Christus, George würde das hassen." In den Kommentaren fallen immer wieder Namen von Popstars wie Troye Sivan oder Adam Lambert, die für Fans geeigneter gewesen wären. Auch Madonna, die an dem Abend in der Show auftreten soll, hätten User als passender dafür empfunden.

George Michael bald im Kino

Während über das geplante Tributspektakel diskutiert wird, richten sich die Blicke vieler Fans bereits auf ein anderes George-Michael-Projekt. Der Konzertfilm "George Michael: The Faith Tour" kommt im November 2026 weltweit ins Kino und zeigt Aufnahmen seiner legendären "Faith"-Tour aus dem Jahr 1988.

In Österreich ist der Kinostart für den 12. November 2026 angegeben. Dort steht dann tatsächlich Michael selbst im Mittelpunkt: Zu sehen ist restauriertes Material seines Auftritts in Paris, das bisher als verschollen galt.