i Satansbratan vermisst sein Geld. Instagram Satansbratan "Fürn Oasch" 350 Euro weg – Satansbratan sucht jetzt Wiesn-Finder Hat jemand 350 Euro übrig? Satansbratan hofft nach seinem Wiesn-Besuch auf einen ehrlichen Finder. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vielleicht geschieht ja noch ein kleines Wiesn-Wunder.

Satansbratan vermisst seit seinem Besuch auf dem Oktoberfest 350 Euro Bargeld.

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Wie der Wiener auf TikTok erzählt, hatte er vor der Party extra Geld abgehoben. Am nächsten Morgen folgte die böse Überraschung.

"Ich komm jetzt in der Früh, schau meine Hose an: 350 Euro weg!" Wo und wann ihm das Geld abhandengekommen ist, weiß er offenbar nicht.

"Bitte, das sind meine"

Ganz aufgegeben hat Satansbratan die Hoffnung allerdings noch nicht.

In seinem TikTok-Video richtet er sich deshalb direkt an mögliche Finder: "Falls sie jemand gefunden hat, bitte, das sind meine." Insgesamt beziffert er seine unfreiwilligen Wiesn-Ausgaben sogar auf 400 Euro.

Immerhin 50 Euro davon sind aber nicht verschwunden. Die verteilte der Influencer nach eigenen Angaben freiwillig als Trinkgeld – immer wieder in Zehn-Euro-Portionen.

Bei den übrigen 350 Euro würde Satansbratan dagegen gerne wissen, wo sie gelandet sind.

Seine persönliche Wiesn-Bilanz fällt deshalb wenig überraschend aus: "Wiesn fürn Oasch."