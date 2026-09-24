i Julian Krenn ist der Neue bei "GZSZ". RTL Fescher Austro-Newcomer Neuzugang im TV! Österreicher ist neuer RTL-Star Bei "GZSZ" gibt es einen neuen Star: Julian Krenn mit österreichischen Wurzeln steigt als Sohn von Felix von Jascheroff in die Kult-Soap ein. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 21:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "GZSZ" steht ein Generationenwechsel an: Während Felix von Jascheroff die Daily Soap verlässt, zieht mit Julian Krenn (22) ein neuer Österreicher auf dem Kiez ein.

Der 22-Jährige übernimmt seit Mitte September die Rolle des 16-jährigen Benni Neustädter, Sohn von John Bachmann. Für Krenn ist der Einstieg gleich aus mehreren Gründen etwas Besonderes. "Ich bin noch ein bisschen aufgeregt", erklärte er bei seinen ersten Dreharbeiten. Am Set lief dann aber alles rund: "Lief es sehr gut, ich hatte viel Spaß."

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Kein Unbekannter

Der gebürtige Budapester mit deutsch-österreichischen Eltern kennt große Produktionen bereits: Er stand unter anderem mit Hollywood-Größen wie Adam Driver, Elle Fanning und Uma Thurman vor der Kamera.

Für die Dreharbeiten zu "GZSZ" zog er nun nach Potsdam. "Es ist eine wahnsinnige Ehre, Teil von GZSZ sein zu dürfen. Ehrlich gesagt habe ich es immer noch nicht ganz realisiert", sagte er.

Ob Benni dauerhaft auf dem Kiez bleibt, ist derzeit offen. Fest steht dagegen: Sein Serienvater Felix von Jascheroff verabschiedet sich nach 25 Jahren auf eigenen Wunsch aus der RTL-Serie.

Sein Ausstieg ist für 2027 geplant, wegen des Produktionsvorlaufs wird er voraussichtlich noch bis Anfang oder Mitte 2027 zu sehen sein.