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Satansbratan mit seinem Wiesn-Outfit.
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Hat sich nicht gelohnt

"Fürn Oasch" – Satansbratan verliert 400 Euro auf Wiesn

Satansbratan zieht nach seiner Partynacht auf der Wiesn eine ernüchternde Bilanz. 400 Euro ist der Wiener Influencer los.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
25.09.2026, 05:44
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Katerstimmung bei Satansbratan!

Der Wiener TikTok-Star war auf dem Oktoberfest in Wien unterwegs und wollte offenbar bestens vorbereitet sein.

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Vor seinem Wiesn-Besuch hob er extra Bargeld ab. Am nächsten Morgen kam dann allerdings das böse Erwachen.

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"Ja, liebe Freunde, das Ganze hat sich nicht so ausgezahlt", erzählt er seinen Followern auf TikTok. Insgesamt seien 400 Euro weg.

350 Euro einfach verschwunden

Nur 50 Euro davon hat Satansbratan offenbar bewusst ausgegeben.

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"50 Euro habe ich Trinkgeld gegeben", erzählt der Influencer. Dabei habe er großzügig immer wieder Zehner verteilt. Die restlichen 350 Euro sind dagegen spurlos verschwunden.

Erst am nächsten Morgen habe er in seine Hose geschaut und festgestellt: Das Bargeld ist weg. Ob Satansbratan die Scheine verloren hat oder was genau damit passiert ist, weiß er offenbar selbst nicht.

Darum solltest du immer einen Schein falten

Sein Fazit fällt jedenfalls eindeutig aus.

Über das Video schreibt der Wiener nur drei Worte: "Wiesn fürn Oasch."

red,25.09.2026, 05:44
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