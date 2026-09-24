i Bei "Maison Tabou" verbringen die Singles die erste Nacht miteinander, bevor sie sich richtig kennenlernen. © RTLZWEI / UFA - Recht zum Abdruck/Darstellung zeitlich/sachlich beschränkt auf die Bewerbung der Sendung "Maison Tabou" Geschlechtskrankheiten! 6 Kandidaten müssen heim Bei "Maison Tabou" wird schon in der ersten Nacht intim. Deshalb mussten die Singles vorher durch eine strenge Kontrolle. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sechs Teilnehmer der neuen RTLZWEI-Show "Maison Tabou" mussten wieder nach Hause fahren, bevor es für sie überhaupt losging. Sie erfüllten nach den Gesundheitstests die Voraussetzungen für die Teilnahme nicht, wie die "Bild" berichtet.

Der Hintergrund: In dem Format kann es schon beim ersten Aufeinandertreffen sehr intim werden. Deshalb wurden alle Kandidaten vorab doppelt geprüft. Zuerst mussten sie in ihren Heimatregionen einen Test auf sexuell übertragbare Infektionen machen, vor Ort wurde dann noch einmal mit einem Labor getestet.

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Erst die Nacht, dann das Gespräch

"Maison Tabou" dreht die übliche Reihenfolge beim Daten um: erst das Körperliche, dann das Kennenlernen. Die Singles treffen sich bei einem inszenierten Date unter einem bestimmten Motto, schlüpfen dabei in eine Rolle und tragen einen anderen Namen. Danach geht es, wenn beide wollen, in eine der Suiten.

Dort ist für alles gesorgt: Neben Bett, offener Dusche und Badewanne liegen rund 40 Kondome bereit, dazu Gleitgel, Öle, Augenmasken, Handschellen und Sexspielzeug. Gefilmt wird mit fünf bis sechs Kameras. Sex ist allerdings ausdrücklich KEIN Muss.

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Am nächsten Morgen fällt die Maske. Beim Frühstück sehen sich die beiden zum ersten Mal ohne Rolle wieder und erfahren die echten Namen. Das Format versteht sich als sexpositiv und will Tabus abbauen.

Zu sehen ist die Show ab 23. September auf RTL+, ab 30. September läuft sie mittwochs um 23.35 Uhr bei RTLZWEI.