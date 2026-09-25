i Susan Sarandon wird verhaftet. APA-Images / AP / Madison Swart Sarandon in Handschellen Bei Anti-Israel-Demo: Hollywood-Star wird festgenommen Hollywood-Star Susan Sarandon (79) ist in New York von der Polizei festgenommen worden. Bilder zeigen die Oscar-Preisträgerin in Handschellen. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 09:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese Bilder sorgen für Aufsehen!

Susan Sarandon wurde am Donnerstag in New York von Polizisten abgeführt. Aufnahmen zeigen die 79-Jährige mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, während Beamte sie vom Ort der Demonstration wegbringen.

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Die Oscar-Preisträgerin hatte sich zuvor an einem Protest in der Nähe des Hauptquartiers der Vereinten Nationen beteiligt. Anlass war der Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei der UN-Generalversammlung.

Sarandon sitzt mitten unter Demonstranten

Hunderte Menschen versammelten sich rund um das UN-Gebäude. Ein Teil der Demonstranten beteiligte sich an einer Sitzblockade auf einer Straße.

Mittendrin: Susan Sarandon.

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Videos zeigen die Schauspielerin zunächst gemeinsam mit anderen Demonstranten auf dem Boden sitzend. Später wird sie von Polizisten weggeführt. Sarandon trug dabei ein weißes Shirt mit der Aufschrift "Fund people not bombs".

Laut Reuters wurden mindestens 30 Menschen festgenommen. Andere Berichte sprechen von mehr als 100 Festnahmen. Auch "Hacks"-Star Hannah Einbinder (31) wurde in Gewahrsam genommen.

Ob Sarandon nach ihrer Festnahme mit konkreten strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss, war zunächst nicht bekannt. Reuters zufolge war zunächst unklar, ob Anklage erhoben wird.

Für die Schauspielerin ist politischer Protest kein Neuland. Sarandon engagiert sich seit Jahrzehnten öffentlich für politische und gesellschaftliche Anliegen und hat sich wiederholt kritisch zum Krieg im Gazastreifen geäußert.