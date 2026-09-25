i Günther Jauch RTL+ Rufe aus Publikum "Werden Köpfe rollen!“ – Technik-Panne bei Jauch Plötzlich funktioniert bei "Wer wird Millionär?" die Technik nicht mehr! Beim Publikumsjoker melden sich Zuschauer, deren Abstimmgeräte streiken. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte bei "Wer wird Millionär?" nur das Publikum helfen. Stattdessen muss plötzlich Günther Jauch zum Techniker werden.

Kandidat Hendrik Kuhlmann sitzt bei der 16.000-Euro-Frage auf dem Stuhl und kommt nicht weiter. Also entscheidet er sich für den Publikumsjoker.

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Die Zuschauer stimmen ab – doch dann meldet sich ein Mann aus dem Publikum.

Sein Abstimmgerät habe überhaupt nicht funktioniert.

Jauch will es genau wissen, verlässt seinen Platz und marschiert persönlich zu dem Zuschauer. Tatsächlich scheint mit dem Gerät etwas nicht zu stimmen.

Plötzlich melden sich noch mehr

Doch damit nicht genug.

Als Jauch wissen will, ob noch jemand Probleme mit seinem Gerät hatte, gehen weitere Hände nach oben. Gleich mehrere Zuschauer konnten offenbar nicht wie vorgesehen abstimmen.

Der Moderator nimmt die Panne mit Humor.

"Da werden Köpfe rollen!", scherzt Jauch angesichts der streikenden Technik.

Für den Kandidaten ist allerdings vor allem eine Frage entscheidend: Kann er sich auf das angezeigte Ergebnis seines Publikumsjokers überhaupt verlassen?

Schließlich wird die Abstimmung trotz der defekten Geräte gewertet. Eine Mehrheit entscheidet sich für dieselbe Antwort – und liegt damit richtig.

Kuhlmann kommt also weiter.

Später endet sein Abend dennoch bitter: Bei der 125.000-Euro-Frage verzockt er sich und fällt auf 500 Euro zurück. Mit der Technik-Panne hat das allerdings nichts mehr zu tun.