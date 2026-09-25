i Gabriel Zarrella macht Karriere im Fußball. IMAGO/Sportfoto Rudel Jana Ina & Giovanni ganz stolz 18 geworden! Wird Zarrellas Sohn jetzt Netflix-Star? Gabriel Zarrella ist 18! Der Sohn von Jana Ina und Giovanni feiert Geburtstag – und könnte schon bald deutlich öfter im TV zu sehen sein. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gabriel Bruno Zarrella hat einen besonderen Geburtstag gefeiert: Der Sohn von Jana Ina und Giovanni Zarrella ist 18 Jahre alt geworden. Für seine Eltern ein Moment, der ordentlich unter die Haut geht.

Auf Instagram teilte die zweifache Mutter ein Foto, auf dem ihr Sohn sie im VfB-Stuttgart-Trikot auf die Schläfe küsst. Dazu schrieb sie: "Ja, ich bin heute emotional und habe auch schon das ein oder andere Tränchen verdrückt. Unser Kind ist 18".

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Fußball statt Unterhaltungsbranche

Für den Teenager geht es inzwischen längst nicht mehr nur um den Promi-Nachwuchsstatus: Beim VfB Stuttgart arbeitet er als Nachwuchsfußballer an seinem großen Ziel, eines Tages Profi zu werden.

Während Gabriel bislang eher abseits des Rampenlichts aufgewachsen ist, könnte sich das nun aber schlagartig ändern.

Die Familie Zarrella bekommt eine eigene Serie bei Netflix, die laut Medienberichten ähnlich private Einblicke liefern soll wie das Format von Bill und Tom Kaulitz.

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Damit dürfte auch der 18-Jährige stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Wie viel der junge Fußballer dabei von seinem Alltag und seinem Weg Richtung Profifußball zeigen wird, bleibt abzuwarten.