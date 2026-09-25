StartseiteUnterhaltungStars
Terry Bradshaw hat einfach nicht zugehört.
Terry Bradshaw hat einfach nicht zugehört.
X
Panne bei NFL-Spiel

Kollegen brechen weg – TV-Star hört einfach nicht zu

Sekunden zuvor wurde noch ausführlich über NFL-Star Trey McBride gesprochen – doch Terry Bradshaw (78) scheint davon nichts mitbekommen zu haben.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
25.09.2026, 13:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Hat Terry Bradshaw seinen Kollegen überhaupt zugehört?

Während der NFL-Berichterstattung bei Fox analysiert Ex-Footballstar Rob Gronkowski die besten Tight Ends der Liga.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Dabei kommt er auch ausführlich auf Arizona-Cardinals-Star Trey McBride zu sprechen.

Neuer TV-Sender! Alle Infos zur kommenden NFL-Saison

Gronkowski lobt den 26-Jährigen und erklärt, warum dieser für ihn zu den besten Spielern auf seiner Position gehört.

Eigentlich eine ziemlich eindeutige Analyse. Nur einer scheint sie verpasst zu haben.

Cyrus, Zendaya, Micky Maus – NFL plant Mega-Show

"Was ist mit McBride?"

Denn nur wenige Augenblicke später meldet sich Terry Bradshaw zu Wort und fragt plötzlich: "What about McBride?"

Kurze Stille. Dann brechen seine Kollegen weg.

"Super Bowl": Treten Justin Bieber & Harry Styles auf?

Michael Strahan und Rob Gronkowski können sich das Lachen kaum verkneifen. Moderator Curt Menefee weist Bradshaw schließlich darauf hin, dass Gronkowski gerade eben über McBride gesprochen hat.

Bradshaw versucht sich noch zu retten und behauptet lachend, er habe das natürlich gewusst und die Frage absichtlich gestellt.

So richtig abkaufen wollen ihm seine Kollegen das offenbar nicht.

Nicht nur Miley Cyrus, NFL will zwei weitere Megastars

Die Runde lacht weiter – und aus einer gewöhnlichen NFL-Analyse wird plötzlich ein ziemlich kurioser Live-TV-Moment.

Immerhin dürfte Bradshaw jetzt wissen, was seine Kollegen von Trey McBride halten.

red,25.09.2026, 13:15
Mehr zum Thema
Rob GronkowskiNFLAmerican Football

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote