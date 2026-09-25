i Terry Bradshaw hat einfach nicht zugehört. X Panne bei NFL-Spiel Kollegen brechen weg – TV-Star hört einfach nicht zu Sekunden zuvor wurde noch ausführlich über NFL-Star Trey McBride gesprochen – doch Terry Bradshaw (78) scheint davon nichts mitbekommen zu haben. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hat Terry Bradshaw seinen Kollegen überhaupt zugehört?

Während der NFL-Berichterstattung bei Fox analysiert Ex-Footballstar Rob Gronkowski die besten Tight Ends der Liga.

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Dabei kommt er auch ausführlich auf Arizona-Cardinals-Star Trey McBride zu sprechen.

Gronkowski lobt den 26-Jährigen und erklärt, warum dieser für ihn zu den besten Spielern auf seiner Position gehört.

Eigentlich eine ziemlich eindeutige Analyse. Nur einer scheint sie verpasst zu haben.

"Was ist mit McBride?"

Denn nur wenige Augenblicke später meldet sich Terry Bradshaw zu Wort und fragt plötzlich: "What about McBride?"

Kurze Stille. Dann brechen seine Kollegen weg.

Michael Strahan und Rob Gronkowski können sich das Lachen kaum verkneifen. Moderator Curt Menefee weist Bradshaw schließlich darauf hin, dass Gronkowski gerade eben über McBride gesprochen hat.

Bradshaw versucht sich noch zu retten und behauptet lachend, er habe das natürlich gewusst und die Frage absichtlich gestellt.

So richtig abkaufen wollen ihm seine Kollegen das offenbar nicht.

Die Runde lacht weiter – und aus einer gewöhnlichen NFL-Analyse wird plötzlich ein ziemlich kurioser Live-TV-Moment.

Immerhin dürfte Bradshaw jetzt wissen, was seine Kollegen von Trey McBride halten.