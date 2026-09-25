i Joelina Drews. APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona "Einfach taub!" Schmerzhaft! Drews-Tochter verletzt sich auf der Wiesn Die Tochter von Schlagerstar Jürgen Drews griff versehentlich direkt an einen heißen Heizstrahler. Danach waren ihre Finger teilweise sogar taub. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Wiesn-Besuch dürfte Joelina Drews noch einige Tage in Erinnerung bleiben.

Gemeinsam mit Mama Ramona (53) besuchte die Sängerin am Mittwoch die Mercedes-Benz-Damen-Wiesn im Münchner Käferzelt.

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Eigentlich lief der Tag für Joelina richtig gut. Beim traditionellen Schießen bewies die 30-Jährige sogar ein besonders ruhiges Händchen und wurde zur Schützenkönigin gekürt. Als Preis gab es einen Gutschein für ein Wochenende in einem Mercedes ihrer Wahl.

Wenig später waren allerdings ausgerechnet ihre Hände das Problem.

"Ich habe mir die Hände verbrannt"

Während der Feier stand Joelina auf einer Festzeltbank und wollte sich hinter sich festhalten. Keine besonders gute Idee.

Denn genau dort befand sich ein eingeschalteter Heizstrahler. "Ich habe mir gerade einfach die Hände verbrannt!", berichtete sie anschließend ihren Fans auf Instagram.

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Die Sängerin zeigte ihre verletzten Finger direkt in die Kamera. Mehrere Stellen waren deutlich gerötet. Besonders unangenehm: Unmittelbar nach dem Unfall habe sich die betroffene Hand sogar taub angefühlt.

Kühlpacks mussten her

Joelina erklärte anschließend auch, wie es zu dem schmerzhaften Missgeschick kommen konnte.

Sie habe auf der Bank gestanden und sich nach hinten abstützen wollen. Dabei sei ihr ausgerechnet der Heizstrahler in die Quere gekommen. Danach hieß es erst einmal: "kühlen, kühlen, kühlen".

Mit mehreren Kühlpacks versuchte die 30-Jährige, ihre verbrannten Finger zu versorgen. Ihre Wiesn-Feier wollte sie deswegen allerdings nicht vorzeitig beenden.

"Das hat meiner Stimmung trotzdem keinen Abbruch getan", erklärte sie.

Mama Ramona macht "Grill-Händel"-Witz

Auch Mama Ramona konnte dem kleinen Wiesn-Unfall offenbar noch etwas Lustiges abgewinnen.

Mutter und Tochter tauften Joelinas lädierte Finger kurzerhand "Grill-Händel" – in Anspielung auf das berühmte Wiesn-Hendl.

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An zu viel Bier dürfte der Unfall übrigens nicht gelegen haben. Joelina hatte sich für diesen Wiesn-Besuch bewusst für die alkoholfreie Variante entschieden.

"Ich habe am ersten Wiesn-Tag ein bisschen über die Stränge geschlagen", gestand sie gegenüber der "Abendzeitung". Deshalb sei sie vorerst alkoholfrei unterwegs gewesen. Im Käfer-Biergarten gab es für sie entsprechend alkoholfreies Bier.

Gebremst hat sie das offenbar nicht.