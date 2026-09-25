i Sebastian brach für Nadja die Show ab. RTL+, Instagram/Mike Singer Das ging aber schnell Bachelor brach für sie Show ab – Jetzt bekommt sie Baby "Bachelor" Sebastian war von Nadja so begeistert, dass er seine Partnersuche vorzeitig beendete. Nun ist sie schwanger. Von Mike Singer. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Sebastian Paul schien die Sache damals eindeutig.

Bei "Die Bachelors" verliebte sich der Rosenkavalier derart in Kandidatin Nadja Osmanovic, dass er eine ungewöhnliche Entscheidung traf: Er wollte keine anderen Frauen mehr kennenlernen.

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Bereits in Folge acht beendete Sebastian seine Suche vorzeitig und entschied sich für Nadja. Die beiden verließen die RTL-Show gemeinsam als Paar.

Das große Liebesglück hielt allerdings nicht lange.

Beziehung scheitert nach der Show

Beim großen Wiedersehen im Juli folgte die Überraschung: Sebastian und Nadja waren längst kein Paar mehr.

Nadja verriet damals sogar, dass es bereits einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Seine Identität wollte sie allerdings partout nicht preisgeben.

Sie deutete lediglich an, dass die Beziehung bereits ernst sei und ein Zusammenziehen im Raum stehe.

Wochenlang rätselten Fans deshalb, wer der mysteriöse Neue sein könnte. Immer wieder fiel dabei ein prominenter Name: Mike Singer.

Nun ist das Geheimnis endgültig gelüftet.

Jetzt bekommen Mike und Nadja ein Baby

Mike und Nadja haben ihre Beziehung offiziell gemacht – und dabei gleich die nächste Überraschung verkündet: Sie werden Eltern.

Nadja ist bereits im vierten Monat schwanger. Kennengelernt hätten sich die beiden Anfang 2026. Mittlerweile wohnen sie auch zusammen.

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Geplant gewesen sei die Schwangerschaft zwar nicht, freuen würden sich beide trotzdem riesig auf ihren Nachwuchs.

Für Nadjas TV-Ex Sebastian dürfte die Nachricht zumindest überraschend kommen.