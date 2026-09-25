i Ivan Ristić hat eine nicht so schöne Prognose. Kurir TV, APA Images Er warnt im TV Nach Schnee! Jetzt kündigt Serbien-Wadsak Hochsommer an Auf dem Balkan steht die nächste irre Wetter-Wende bevor. Meteorologe Ivan Ristić kündigt für Anfang Oktober bis zu 27 Grad an. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 22:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf dem Balkan die Winterjacke bereits aus dem Schrank geholt hat, sollte die kurzen Sachen vielleicht doch noch nicht ganz wegräumen.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Serbien tiefherbstlich. Auf den Bergen fiel sogar der erste Schnee der Saison. Auf dem Kopaonik wurden am 22. September am Nachmittag nur noch 1 Grad gemessen, dazu schneite es mäßig. Die weißen Straßen sorgten zeitweise sogar für langsameren Verkehr.

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Genau diesen Schnee hatte Meteorologe Ivan Ristić zuvor angekündigt.

Doch jetzt kommt die nächste Wetter-Wende – und die geht in die völlig andere Richtung.

Plötzlich wieder 27 Grad

Das derzeit kühle Wetter hält laut Ristić nur noch bis Sonntag, 27. September, durch. Zuvor bringt eine weitere Kaltfront noch einmal Regen. Besonders im Südwesten, Südosten und Süden Serbiens soll es nass werden.

Danach dreht sich die Wetterlage komplett.

Diese 7 Blumen können das Wetter vorhersagen i ?

"Den kommenden Zeitraum können wir ruhig als Miholjsko leto bezeichnen", erklärt Ristić. Gemeint ist damit das südosteuropäische Pendant zum Altweibersommer.

Der Oktober soll demnach mit sonnigem und warmem Wetter starten. Tagsüber erwartet der Wetter-Mann Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad.

Noch vor wenigen Tagen Schnee – kurz darauf wieder T-Shirt-Wetter.

Wetter-Mann widerspricht 40-Grad-Prognosen

Dabei räumt Ristić gleichzeitig mit noch extremeren Prognosen auf.

"Ich betone, dass die Temperaturen nicht auf 40 Grad steigen werden, wie einige ankündigen", stellt der Meteorologe klar. Stattdessen sollen sich die Höchstwerte tagsüber im Bereich von 25 bis 27 Grad bewegen.

Ganz ohne Herbstgefühl geht es allerdings nicht.

Die Nächte und Morgenstunden bleiben frisch. Besonders in Becken und Flusstälern rechnet Ristić mit Nebel und deutlich niedrigeren Temperaturen.

Wegen der großen Unterschiede zwischen Morgen und Nachmittag hat der Wetter-Mann sogar einen simplen Rat parat: mehrere Kleidungsschichten übereinander tragen.

Sommer-Comeback hält nicht lange

Allzu lange dürfte das warme Intermezzo ohnehin nicht dauern.

Nach Ristićs aktuellen Berechnungen endet die stabile und warme Phase nach dem 5. Oktober, spätestens aber um den 10. Oktober. Danach sollen wieder mehr Wolken und Regen aufziehen, während die Temperaturen schrittweise sinken.

Je weiter der Oktober voranschreitet, desto kühler soll es werden. Gleichzeitig nehmen laut seiner Prognose die Chancen auf Temperaturen über 20 Grad immer weiter ab.