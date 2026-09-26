i Michelle und Eric Philippi. IMAGO/Harald Deubert "Heute" kennt sie Sie kommt aus Österreich! Das ist Erics neue Freundin Nach dem Liebes-Aus mit Michelle soll Eric Philippi wieder vergeben sein. Die Frau an seiner Seite ist keine Unbekannte: Sängerin Sandra Hesch. Von Heute Entertainment 26.09.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hat Eric Philippi sein Herz neu vergeben?

Nach der Trennung von Schlagerstar Michelle berichtet "Bild", dass der 29-Jährige längst wieder eine Frau an seiner Seite haben soll: Sandra Hesch.

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Und die kennt man vor allem in Österreich bereits ziemlich gut.

Sandra stammt ursprünglich aus Oberösterreich, zog nach der Matura nach Wien und machte sich in den vergangenen Jahren vor allem über Social Media einen Namen. Allein auf TikTok folgen der Musikerin Hunderttausende Menschen.

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"Oberösterreich bleibt meine Heimat, aber Wien ist mein Zuhause geworden", erzählte sie im April 2025 im Gespräch mit "Heute".

Schon als Kind schrieb sie Songs

Musik begleitet Sandra schon fast ihr ganzes Leben.

Ihren ersten Song habe sie mit gerade einmal sieben Jahren geschrieben, verriet sie "Heute". Mittlerweile verarbeitet die Sängerin darin vor allem persönliche Erlebnisse, Liebeskummer und Beziehungen.

"Ich halte mein Leben in Songs fest", erklärte sie damals. Songwriting sei für sie wie Tagebuchschreiben.

Neben Social Media konzentriert sich Sandra deshalb zunehmend auf ihre Musikkarriere. 2025 ging sie erstmals auf eigene Tour und spielte unter anderem in Wien, Linz und München. Ihr großer Traum: irgendwann auf Bühnen wie jener im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu stehen.

Damals schwärmte sie noch von anderem Mann

Auch über ihr Liebesleben sprach Sandra bei "Heute" erstaunlich offen.

Im April 2025 war die Sängerin seit einigen Monaten vergeben und bezeichnete ihren damaligen Partner in den sozialen Medien als ihren "Forever Crush".

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"Ich hoffe, dass es ein Forever-Ding ist", sagte sie damals über die Beziehung.

Schon einige Monate zuvor hatte sie mit einer ungewöhnlichen Beichte für Diskussionen gesorgt. Beinahe hätte sie ihren damaligen Freund in der Kennenlernphase wieder abgeschossen – weil er ihr schlicht "zu nett" gewesen sei.

Sandra erklärte damals, dass sie zuvor offenbar gelernt habe, sich eher für toxische Männer zu entscheiden. Erst später habe sie erkannt, dass dieser Weg der falsche war.

Ob Eric Philippi nun tatsächlich der neue Mann an ihrer Seite ist, haben die beiden selbst noch nicht öffentlich bestätigt.

Beruflich verbindet sie jedenfalls bereits einiges: Sandra und Eric arbeiten inzwischen auch musikalisch miteinander.

Und gerade dieser Punkt macht die Geschichte noch interessanter. Denn Sandra sagt selbst über ihre Musik: "Meine Songs sind wie das Hörbuch zu meinem Tagebuch."