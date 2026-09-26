StartseiteUnterhaltungStars
Mangas erfreuen sich gigantischer Beliebtheit.
Mangas erfreuen sich gigantischer Beliebtheit.
APA-Images / AFP / PHILIP FONG
Er kommt nicht aus dem Bett

"Körper macht nicht mit" – Manga-Star entschuldigt sich

Seit Jahren kämpft "World Trigger"-Schöpfer Daisuke Ashihara mit gesundheitlichen Problemen. Nun muss sein erfolgreicher Manga erneut pausieren.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
26.09.2026, 13:51
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Fans von "World Trigger" müssen erneut Geduld haben. Der Manga wird auch in der kommenden Ausgabe des japanischen Magazins "Jump SQ." nicht erscheinen – bereits zum zweiten Mal in Folge.

Der Grund ist der Gesundheitszustand von Schöpfer Daisuke Ashihara. Der Mangaka kämpft seit Jahren mit Problemen im Nackenbereich. Nun erklärt er ungewöhnlich offen, wie sehr ihn die Beschwerden bei seiner Arbeit einschränken.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wetter macht ihm zu schaffen

Besonders schlechtes Wetter könne seinen Zustand verschlimmern. Ashihara plant deshalb mittlerweile sogar mögliche Ausfälle fest in seinen Arbeitsalltag ein.

Manga-Legende Urasawa legt sich plötzlich mit KI an

Seinen Zeitplan gestalte er so, dass er Deadlines eigentlich auch dann schaffen sollte, wenn er wegen seiner Beschwerden vier bis fünf Tage im Monat im Bett verbringen muss. Bei längeren Regenperioden oder mehreren Taifunen hintereinander reiche aber selbst dieser Puffer teilweise nicht aus.

"Als Autor einer laufenden Serie tut es mir sehr leid, dass ich keine stabile Veröffentlichung gewährleisten kann", entschuldigt sich Ashihara bei seinen Lesern.

Fans flippen aus: Wird jetzt "One Piece" enthüllt?

Aufgeben will der 45-Jährige nicht. Er probiere weiterhin verschiedene Maßnahmen und Arbeitsweisen aus, um besser mit seinen Beschwerden umgehen zu können.

Rückkehr im November geplant

"World Trigger" startete 2013 im legendären "Weekly Shonen Jump" und wechselte 2018 ins monatliche "Jump SQ.". Wegen Ashiharas Gesundheit musste die Serie bereits mehrfach pausieren.

Manga-Zeichnerin tot: Trauer um Nagasaki Litchi

Nach aktuellem Stand soll es am 4. November mit einem neuen Kapitel weitergehen.

red,26.09.2026, 13:51
Mehr zum Thema
ComicAnimeJapan

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote