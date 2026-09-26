i Cora Schumacher gbrci / Action Press / picturedesk.com Sie ist damit durch "Null Interesse" – Schumacher hat mit Sex abgeschlossen Von Männern hat Cora Schumacher (49) vorerst genug. Nach einer gescheiterten Beziehung macht die Ex-Frau von Ralf Schumacher eine klare Ansage Von Heute Entertainment 26.09.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Männer? Nein, danke!

Cora Schumacher spricht überraschend offen über ihr aktuelles Liebesleben – beziehungsweise darüber, dass derzeit gar keines existiert.

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"Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse", stellt die 49-Jährige im Podcast "MayWay" klar.

Dauerhaft will sie die Männerwelt allerdings nicht aus ihrem Leben verbannen.

"Irgendwann wird dafür in meinem neuen Leben wieder Platz sein", sagt Cora. Ob tatsächlich noch einmal jemand an ihrer Seite auftaucht, lässt sie entspannt auf sich zukommen: "Vielleicht kommt einer. Vielleicht auch nicht."

Beziehung ging im Frühjahr in die Brüche

Hinter Schumacher liegen turbulente Monate.

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Im Frühjahr scheiterte ihre Beziehung mit dem US-Amerikaner Steven Bo Bekendam. Zwischenzeitlich hatte das Paar sogar über Hochzeit und eine gemeinsame Zukunft auf einer Farm gesprochen.

Nach der Trennung erhob Cora schwere Vorwürfe gegen ihren Ex und erklärte unter anderem, sich manipuliert gefühlt zu haben.

Jetzt will sie sich offenbar erst einmal auf sich selbst konzentrieren.

"Kein Mann darf mir noch einmal sagen, wer ich sein soll oder welchen Platz ich einzunehmen habe", stellt Schumacher klar.

Ende des Jahres feiert Cora ihren 50. Geburtstag. Bis dahin möchte sie ihr Leben neu ordnen – und das funktioniert für sie derzeit offenbar am besten ganz ohne Mann.