i Ruffy segelt seit Jahrzehnten über die Grand Line. APA-Images / PA / Nick Zonna Fans müssen stark sein "One Piece"-Knaller: Nach dieser Folge ist Schluss Am Sonntag läuft die letzte neue Folge des Anime für 2026. Danach verschwinden Ruffy und seine Strohhut-Piraten für mehrere Monate vom Bildschirm. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 09:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit April sind Ruffy und seine Crew auf Elbaf unterwegs. Doch ausgerechnet jetzt, wo es immer brisanter wird, ist erst einmal Schluss.

Am Sonntag, dem 27. September, wird in Japan Episode 1180 von "One Piece" ausgestrahlt. Sie trägt den Titel "Despair on Elbaph – The Devil's Contract, Domi Reversi" und ist die letzte neue reguläre Folge des Anime in diesem Jahr.

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Danach geht "One Piece" in eine längere Pause. Neue Folgen des Elbaf-Arcs werden erst 2027 erwartet. Wann genau es weitergeht, wurde bislang nicht bekanntgegeben.

Nur noch 26 Folgen pro Jahr

Hinter der Pause steckt eine große Veränderung bei "One Piece".

Fast drei Jahrzehnte lang erschien der Anime mit wenigen Unterbrechungen praktisch jede Woche. Damit ist inzwischen Schluss. Toei Animation hat die Produktion auf ein stärker saisonales Modell umgestellt.

Künftig sollen pro Jahr maximal 26 neue Folgen ausgestrahlt werden. Gleichzeitig verfolgt das Studio das Ziel, ungefähr ein Manga-Kapitel in einer Anime-Folge umzusetzen. Damit soll die Geschichte kompakter erzählt und die Produktion gestärkt werden.

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Schon Anfang 2026 mussten Fans drei Monate auf neue Folgen verzichten. Erst im April startete schließlich der Elbaf-Arc.

Jetzt ist Schluss

Besonders bitter dürfte für Fans der Zeitpunkt sein. In Episode 1180 eskaliert die Situation auf Elbaf weiter. Imu tritt in Erscheinung und die Fähigkeit "Domi Reversi" spielt eine zentrale Rolle.

Danach heißt es warten.

Wann Ruffy, Zoro, Nami und Co. 2027 zurückkehren, ist noch offen. Fest steht allerdings: Die Zeiten, in denen "One Piece"-Fans beinahe jeden Sonntag selbstverständlich eine neue Folge bekamen, sind vorerst vorbei.