i Ralf und Cora Schumacher heirateten am 7. September 2002 in Salzburg APA-Images / Franz Neumayr / MMV (Archivbild) Cora Schumacher gesteht: "Ich bereue die Hochzeit mit Ralf Schumacher" Cora Schumacher spricht offen über ihre Ehe mit Ralf Schumacher, den Kontakt zu Sohn David und erklärt, warum sie keinen Mann in ihrem Leben will. Von André Wilding 27.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als zehn Jahre nach ihrer Scheidung blickt Cora Schumacher (49) mit deutlichen Worten auf ihre Ehe mit Ralf Schumacher (51) zurück. Auf die Frage, ob sie die Hochzeit heute bereut, muss sie nicht lange überlegen.

"Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe", sagt Cora Schumacher zur BILD. Dabei geht es ihr nicht darum, ihre gesamte Vergangenheit auszulöschen. Vielmehr beschreibt sie, was die Beziehung mit ihr selbst gemacht habe. "Ich habe realisiert, dass ich mich in dieser Ehe selbst ein Stück weit verloren habe", sagt sie der Boulevardzeitung.

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Darum heißt sie noch Schumacher

Trotz der Scheidung trägt die 49-Jährige weiterhin den Nachnamen ihres Ex-Mannes. Dahinter stecke keine Sehnsucht nach der gemeinsamen Zeit.

"Als wir heirateten, wollte Ralf unbedingt, dass ich seinen Namen annehme. Nach der Scheidung verlangte er von mir, ihn abzulegen. Ich habe das aus Trotz nicht getan. Außerdem trägt unser Sohn diesen Namen", sagt Cora Schumacher zur BILD.

Besonders emotional wird es, als Cora über Sohn David (24) spricht. Von dessen Hochzeit habe sie aus den Medien erfahren. Auch dass David Vater wird und sie damit Großmutter, sei ihr nicht persönlich mitgeteilt worden, heißt es in dem Bericht.

"Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen"

Beim Gespräch über ihren Sohn kommen Cora die Tränen. Dennoch zieht sie eine klare Linie: "Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen", sagt die 49-Jährige zur BILD.

In ihrem eigenen Leben will sie nun nach vorne schauen. Eine neue Beziehung spielt dabei derzeit keine Rolle. "Im Moment habe ich mit Männern und Sex abgeschlossen. Null Interesse", erklärt Cora Schumacher.

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Cora will sich künftig nicht mehr über einen Partner definieren. "Kein Mann darf mir noch einmal sagen, wer ich sein soll oder welchen Platz ich einzunehmen habe."

Ob irgendwann doch wieder jemand in ihr Leben tritt, lässt sie offen. "Vielleicht kommt einer. Vielleicht auch nicht. Momentan geht es erst einmal nur um mich", sagt sie der BILD.