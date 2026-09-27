"Alles Lutscher!" – Pietro wütet gegen Lauras Verehrer

Wer hat da wohl alles versucht, bei Laura Maria Rypa zu landen?
Pietro Lombardi plaudert im Podcast "Patchwork Boys" überraschend offen darüber, was nach der Trennung von seiner langjährigen Partnerin passiert sein soll.
Demnach dauerte es offenbar nicht lange, bis andere Männer ihre Chance witterten.
Und darunter sollen laut Pietro sogar einige bekannte Gesichter gewesen sein.
Namen will der Sänger zwar nicht verraten, seine Meinung über die vermeintlichen Verehrer seiner Ex macht er dafür umso deutlicher.
"Ihr seid alles Lutscher!", schimpft Pietro in Richtung jener Männer, die Laura nach dem Liebes-Aus kontaktiert haben sollen.
Besonders die Promis unter ihnen scheinen ihn zu ärgern.
Dabei sind Pietro und Laura bereits seit August 2025 kein Paar mehr. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne und stehen deshalb weiterhin miteinander in Kontakt.
Interessant: Offenbar weiß Pietro ziemlich genau, wer nach dem Beziehungs-Aus bei seiner Ex angeklopft haben soll.
Laura habe ihm gezeigt beziehungsweise erzählt, welche Nachrichten sie bekommen habe. Für Pietro scheint dabei vor allem der Zeitpunkt für Kopfschütteln zu sorgen.
Dass sich Männer unmittelbar nach einer öffentlich gewordenen Trennung bei seiner Ex melden, kann er offenbar nicht nachvollziehen.
Wer die prominenten Interessenten sein sollen, behält Pietro allerdings für sich.