i Eric und Michelle wollten heiraten. IMAGO/mix1 Kurz nach Heiratsantrag Jetzt spricht Michelle: "Er machte am Telefon Schluss" Erst hielt Eric Philippi vor Tausenden um ihre Hand an, wenig später war es vorbei. Michelle verrät nun , wie überraschend die Beziehung endete. Von Heute Entertainment 27.09.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Michelle muss dieser Anruf ein Schock gewesen sein.

Noch am 15. Februar hatte Eric Philippi beim letzten Konzert ihrer Abschiedstournee in Berlin vor Tausenden Fans um die Hand der Schlagersängerin angehalten.

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Michelle sagte Ja.

Nur wenige Wochen später war von den gemeinsamen Hochzeitsplänen nichts mehr übrig.

Im Mai machten Michelle und Eric ihre Trennung öffentlich. Schon damals erklärte der 29-Jährige, dass die Entscheidung von ihm ausgegangen sei. Wie genau er die Beziehung beendete, war bislang allerdings nicht bekannt.

Schluss am Telefon

Nun spricht Michelle erstmals darüber. Gegenüber RTL "Exclusiv" erklärt sie, dass das Liebes-Aus für sie völlig unerwartet gekommen sei – und zwar "sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon".

Schlagerstar Michelle im Playboy i ?

Besonders bitter: Michelles Abschiedstour war zu diesem Zeitpunkt gerade erst vorbei.

Noch wenige Wochen zuvor hatte das Paar auf der Bühne gemeinsame Zukunftspläne geschmiedet. Wie das Trennungsgespräch genau verlief oder ob Eric und Michelle danach noch persönlich miteinander gesprochen haben, verrät die Sängerin nicht.

"Vertrauen massiv gebrochen"

Dass das Ende tiefe Spuren hinterlassen hat, macht Michelle allerdings deutlich.

Gegenüber "Brisant" gestand sie zuletzt, dass sie nicht wisse, ob sie jemals wieder einem Menschen auf diese Weise vertrauen könne. Ihr Vertrauen sei durch die Ereignisse "massiv gebrochen" worden.

Michelle erzählte außerdem, dass sie sich nach dem Liebes-Aus monatelang weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe. Mittlerweile konzentriert sie sich auf ihr Leben abseits der Bühne, ihre Hunde und neue berufliche Pläne.

Eric Philippi wiederum soll laut aktuellen Medienberichten bereits eine neue Frau an seiner Seite haben: die österreichische Singer-Songwriterin Sandra Hesch (25). Öffentlich bestätigt haben die beiden eine Beziehung bislang nicht.

Ob seine angeblich neue Liebe in irgendeinem Zusammenhang mit der Trennung von Michelle steht, ist nicht bekannt.