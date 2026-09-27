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Marko Čubrilo ist sauer wegen der Prognosen.
Marko Čubrilo ist sauer wegen der Prognosen.
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Wegen Hitze-Prognosen

"Keine Dummheiten" – Wetter-Mann platzt Kragen im TV

Von extremer Hitze will Marko Čubrilo nichts wissen. Der bekannte Wetter-Mann wird bei seiner aktuellen Prognose deutlich.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 17:07
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Der Herbst zeigt sich auf dem Balkan in den kommenden Tagen noch einmal von seiner angenehmen Seite. Doch wer bereits die nächste extreme Hitzewelle erwartet, wird von Meteorologe Marko Čubrilo deutlich eingebremst.

In seiner aktuellen Prognose bis etwa 10. Oktober spricht der Wetter-Mann von überwiegend stabilem und trockenem Herbstwetter. Dazu steigen die Temperaturen wieder etwas an.

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Und Čubrilo liefert gleich einen Seitenhieb gegen dramatische Wetterprognosen: "Ohne Dummheiten über Hitzekuppeln", schreibt der Meteorologe.

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Wetter bleibt angenehm

Von einer außergewöhnlichen Hitzewelle könne keine Rede sein. Stattdessen erwartet Čubrilo für die kommenden Tage viel Sonne und für die Jahreszeit angenehm warme Temperaturen.

Spannender wird es erst Richtung 6. Oktober. Dann könnte sich über dem Atlantik ein kräftiger Zyklon entwickeln. Dessen weitere Zugbahn könnte entscheiden, ob um den 10. Oktober deutlich kühlere Luft auf den Balkan strömt.

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Bis dahin lautet die Botschaft des Wetter-Mannes aber ziemlich eindeutig: Herbstsonne ja – "Hitzekuppel" nein.

red,27.09.2026, 17:07
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