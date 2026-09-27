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Hati Suárez ist immer im Mittelpunkt von Streitereien.
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Aufreger im "Sommerhaus"

"Frau hat sich zu bedecken" – Sager sorgt für Wirbel

Im "Sommerhaus der Stars" hängt bei Hati Suárez und Alexander Molz der Haussegen schief. Jetzt sorgt ausgerechnet Hatis Outfit für den nächsten Zoff.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
27.09.2026, 17:42
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Von Sommerhaus-Romantik kann bei Hati Suárez und Alexander Molz derzeit keine Rede sein. Nachdem sich das Paar bereits wegen Alex' Zigarettenkonsum ordentlich in die Haare bekommen hat, wartet schon der nächste Streit.

Diesmal geht es um Hatis Kleidung.

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Alex gefällt offenbar überhaupt nicht, wie freizügig seine Freundin im "Sommerhaus der Stars" herumläuft. Seine Meinung dazu macht er unmissverständlich klar und bezeichnet ihr Outfit als "unverschämt".

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Dann folgt der Satz, der mittlerweile auch außerhalb der Sendung für Aufsehen sorgt: "Meine Frau hat sich zu bedecken."

Alex will sogar Entschuldigung

Blöd nur: Hati fällt ziemlich schnell auf, dass ihr Freund bei seinen eigenen Outfits offenbar andere Maßstäbe anlegt.

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Sie hält Alex entgegen, dass er selbst einen Großteil des Tages mit nacktem Oberkörper herumläuft. Besonders begeistert sei sie davon schließlich ebenfalls nicht.

Wer nun mit einem versöhnlichen "Okay, Punkt für dich" gerechnet hat, kennt das "Sommerhaus" schlecht.

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Alex reagiert verärgert – und verlangt laut "TV Movie" sogar eine Entschuldigung von seiner Freundin.

Dabei ist der Kleider-Zoff längst nicht das einzige Problem zwischen den beiden. Zuvor hatte bereits Alex' hoher Zigarettenkonsum für Streit gesorgt. Hati brach schließlich in Tränen aus und äußerte sogar die Befürchtung, ihr Freund würde sie nicht mehr lieben. Alex widersprach.

Ruhe kehrt deshalb aber noch lange nicht ein. In der Vorschau auf die nächste Folge kracht es laut "TV Movie" schon wieder zwischen den beiden – diesmal wegen eines Biers. Hati erklärt außerdem, Alex im "Sommerhaus" kaum wiederzuerkennen, und spricht sogar über einen möglichen freiwilligen Auszug. Ob sie diesen tatsächlich durchzieht, ist noch offen.

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Vom Zigaretten-Zoff über Hatis Kleidung bis zum Bier-Streit: Bei den beiden reicht derzeit offenbar schon ein kleiner Funke.

red,27.09.2026, 17:42
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