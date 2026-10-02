i Roland und Erik können sich wohl wirklich nicht ausstehen. joyn Er geht auf Käse-Roland los Nach "Oaschloch"-Sager: Fans feiern Erik als Legende Beim Wiedersehen der "Villa der Versuchung" kennt Satansbratan kein Halten mehr. Er bezeichnet "Crazy Cheese"-Roland als "egoistisches Oaschloch". Von Heute Entertainment 02.10.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Versöhnung? Fehlanzeige!

Beim großen Wiedersehen der "Villa der Versuchung" kracht es zwischen Erik alias Satansbratan und Roland Ludomirska schon wieder gewaltig.

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Eigentlich beginnt die Eskalation mit Chika. Sie konfrontiert Erik damit, dass er sich kurz vor seinem Auszug die gesamten 10.000 Euro aus dem Versuchungszimmer genommen und nichts mit seinen Mitstreitern geteilt hatte. Als der Streit immer heftiger wird, bringt Erik plötzlich auch seine Auseinandersetzung mit Roland während der Staffel ins Spiel.

Der wiederum versteht zunächst überhaupt nicht, warum er sich erneut rechtfertigen soll. "Was gehst auf mich jetzt los?", fragt Roland. Wenig später sind die beiden wieder mittendrin im alten Streit.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

"Lieber Erik, du bist respektlos jedem gegenüber", wirft Roland seinem Landsmann vor. Für Satansbratan offenbar die völlig falschen Worte. "DU bist respektlos. Du bist gegenüber jedem Menschen respektlos. Du bist ein egoistisches Oaschloch", feuert Erik zurück.

Roland kontert: "Was redest du für einen Scheiß? Komm amoi owa." Doch Erik ist noch lange nicht fertig. "Präpotenter! Du Synapsen-Friedhof!", legt er nach.

Fans feiern "Satansbratan"

Zum Abschluss holt er sogar noch Rolands gescheitertes Käse-Business in den Streit. Erik behauptet, selbst Käse aus der Versteigerung rund um "Crazy Cheese" gekauft zu haben. "Du nennst mich Schnorrer? Ich zahl deine Schulden ab, du Vollpfosten", schießt er gegen Roland.

Harte Worte – die im Netz allerdings erstaunlich gut ankommen.

Statt Satansbratan für seine Ausdrucksweise zu kritisieren, feiern zahlreiche Zuschauer seinen Auftritt beim Wiedersehen. "Erik Legende", heißt es etwa in einem Kommentar. Ein anderer Zuschauer schreibt begeistert: "Ich liebe alles an dem Hawara." Auch Sympathiebekundungen gibt es: "Erik ist mir am sympathischsten", lautet eine weitere Reaktion.

Crazy-Cheese Versteigerung i ?

Damit scheint sich zumindest bei Teilen des Publikums ein interessantes Bild zu ergeben: Während Erik beim Wiedersehen selbst beklagt, in der Sendung als Aggressor dargestellt worden zu sein, bekommt er für seine deutlichen Worte gegen Roland online Rückendeckung.

Ob "egoistisches Oaschloch", "Synapsen-Friedhof" oder "Vollpfosten" – diplomatisch war Eriks Auftritt definitiv nicht.

Bei manchen Zuschauern hat er damit offenbar trotzdem genau den richtigen Ton getroffen.