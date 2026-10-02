i Verona Pooth kassiert Kritik. Joyn "Crazy Cheese"-Streit Nach TV-Eskalation: Heftige Kritik an Verona Pooth Während Satansbratan Erik für seine deftigen Sager teilweise sogar gefeiert wird, muss die Moderatorin Kritik einstecken. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Egoistisches Oaschloch", "Synapsen-Friedhof" und "Vollpfosten": Beim großen Wiedersehen der "Villa der Versuchung" geht es alles andere als harmonisch zu.

Besonders zwischen Erik alias Satansbratan und "Crazy Cheese"-Roland eskaliert die Situation erneut. Auch Chika gerät zuvor heftig mit Erik aneinander. Zeitweise will der Österreicher sogar das Studio verlassen.

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Erik gefeiert, Verona nicht so

Für Satansbratans deutliche Ansagen gibt es im Netz durchaus Zuspruch. "Erik Legende" oder "Ich liebe alles an dem Hawara", schreiben Zuschauer.

Doch nicht alle Beteiligten kommen bei den Fans so gut weg. Kritik trifft ausgerechnet Moderatorin Verona Pooth.

Ein Zuschauer vermisst bei dem völlig aus dem Ruder laufenden Wiedersehen ein deutliches Eingreifen der 58-Jährigen – und zieht einen Vergleich mit "Are You The One?"-Moderatorin Sophia Thomalla: "Genau da sieht man für mich auch, wie wichtig eine starke Moderation ist", heißt es in dem Kommentar.

Bei Thomalla merke man sofort: "Wenn sie kommt, ist die Chefin da." Die Kandidaten hätten Respekt vor ihr und würden von ihr wieder eingefangen, sobald es zu laut oder respektlos werde. Genau das habe beim "Villa der Versuchung"-Wiedersehen gefehlt.

"Crazy Cheese"-Roland sorgt für Streit im TV i ?

"Wenn sich alle gegenseitig anschreien und anfeinden, kann man meiner Meinung nach nicht einfach lächelnd daneben sitzen und das laufen lassen", kritisiert der Zuschauer. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob eine Moderatorin die Kandidaten privat möge oder gut kenne. In diesem Moment habe sie eine Aufgabe.

Das deutliche Fazit: "Eine Moderation muss auch Grenzen setzen und sich Respekt verschaffen. Genau das hat mir bei diesem Wiedersehen komplett gefehlt."

Tatsächlich hatte Pooth an diesem Abend einiges zu moderieren.

Nicht nur Erik, Roland und Chika gerieten heftig aneinander. Auch andere alte Konflikte aus der Villa kochten erneut hoch. Thorsten Legat hatte schließlich sogar genug und verließ das Wiedersehen vorzeitig.