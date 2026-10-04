i Heidi Klum zeigt ihre Tochter Lou auf der Pariser Fashion Week unter anderem bei der Show von Vivienne Westwood. IMAGO/ABACAPRESS Paris Fashion Week Heidi Klum holt jetzt Tochter Lou (16) ins Rampenlicht Heidi Klums jüngste Tochter Lou wagt sich erstmals auf das große Modeparkett und begleitet ihre Mutter zur Fashion Week nach Paris. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 15:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Paris Fashion Week stand diesmal nicht nur Heidi Klum im Fokus: Ihre jüngste Tochter Lou Samuel feierte mit 16 Jahren ihren ersten großen Auftritt in der Modewelt. Gemeinsam mit ihrer Mutter besuchte sie am Freitag und Samstag mehrere Events, darunter die Show von Vivienne Westwood.

In der ersten Reihe erschien Lou in einem rostbraunen Mini-Jeanskleid, während Heidi auf einen eleganten Zweiteiler setzte. Laut "TAG24" war die Reise nach Paris als "kleines, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk" für Lou gedacht, die am 9. Oktober 17 Jahre alt wird.

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"Total nervös"

Vor ihrem ersten Fashion-Auftritt sei sie "total nervös" gewesen. "Ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich tatsächlich zu einem echten Fashion-Event gehe und High Fashion aus erster Hand erlebe, kann ich mich irgendwie mehr ausdrücken und mich offiziell zeigen, anstatt nur herumzulaufen und fotografiert zu werden", erklärte die Teenagerin.

Lou ist das jüngste der drei Kinder, die Heidi Klum und Sänger Seal gemeinsam haben. Ihre beiden älteren Brüder Henry und Johan sind 21 und 19 Jahre alt.

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Auch Lous große Halbschwester Leni kennt das Modegeschäft bestens: Die 22-Jährige ist als Model erfolgreich und stammt aus Heidis früherer Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore. Damit macht nun auch das Nestküken der Familie erste Schritte vor den Kameras.