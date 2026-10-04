i Stallone und seine Mutter hatten jahrelang keinen Kontakt. REUTERS/Jeenah Moon Schwieriges Verhältnis Sylvester Stallone schwänzte Beerdigung seiner Mutter Sylvester Stallone enthüllt erschütternde Details über seine Kindheit – und erklärt, warum er bei der Beerdigung seiner Mutter fehlte. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Beziehung zwischen Sylvester Stallone und seiner Mutter Jackie war alles andere als harmonisch. Der "Rocky"-Star blieb sogar der Beerdigung der Astrologin und Fernsehpersönlichkeit fern, die 2020 im Alter von 98 Jahren verstorben ist.

Vom Tod seiner Mutter erfuhr Stallone auf brutale Weise: "Ich spielte Golf, und jemand rief an: 'Deine Mutter ist tot'", erinnerte sich der Schauspieler. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatten die beiden keinerlei Kontakt mehr.

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Die Entfremdung sei schleichend passiert, wie der 80-Jährige nach Angaben von "Promiflash" erzählt: "Es kam an den Punkt, an dem sie einfach nicht mit mir reden wollte. Also starb sie in Isolation."

Keine guten Erinnerungen

Stallone blickt bitter auf seine Kindheit zurück. Sein Fazit ist vernichtend: "Es gibt keine guten Erinnerungen." Seine Mutter habe sich für allerhand Beschäftigungen begeistert – sie las Hände, erstellte Horoskope und war Wrestling-Promoterin. Nur an ihren Kindern habe sie wenig Interesse gehabt.

"Manche Menschen sollten einfach keine Kinder haben. Und ich glaube, sie wusste das. Sie war sehr, sehr unreif und wollte ein Star sein", so das harte Urteil des Action-Stars.

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Auch der Vater war distanziert

Auch zu seinem Vater hatte Stallone kein enges Verhältnis. Dieser sei kühl und distanziert gewesen. Erst auf dem Sterbebett habe er mit seinem Sohn über die Liebe gesprochen. Stallones bittere Reaktion: "Du bist 91, du stirbst. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem du alles verstanden hast?"