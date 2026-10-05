i "Lutz-Papa" Hubert Wolf in völlig neuer Rolle. Neue Bühne Wien Theater feiert Premiere Seitensprung bringt jetzt "Lutz-Papa" in Bedrängnis Als "Lutz-Papa" kennt ihn jeder – jetzt sorgt Hubert Wolf auf der Bühne für Chaos. Ab 7. Oktober ist er in Komödie "Außer Kontrolle" in Wien zu sehen. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als "Lutz-Papa" wurde Hubert Wolf einem breiten Publikum bekannt – jetzt tauscht der Schauspieler den Werbe-Wahnsinn gegen handfestes Bühnenchaos. In der Komödie "Außer Kontrolle" steht er ab 7. Oktober im Theater Center Forum auf der Bühne.

Ein Seitensprung mit Folgen

Im Stück von Ray Cooney nimmt das Chaos schnell seinen Lauf: Ein Minister verabredet sich heimlich mit einer Sekretärin der Opposition zum Tête-à-Tête in einer Suite des Hotels Sacher. Doch aus der erhofften Zweisamkeit wird nichts. Plötzlich taucht eine Leiche auf – und die darf auf keinen Fall entdeckt werden.

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Also wird gelogen, getrickst und vertuscht. Schließlich sollen weder Frau Sacher noch die Presse, ein schlitzohriger Kellner oder die eifersüchtige Ehepartnerin Wind von der Sache bekommen. Eine Ausrede jagt die nächste, bis endgültig alles "Außer Kontrolle" gerät.

"Lutz-Papa" mitten im Verwechslungschaos

Gemeinsam mit Hubert Wolf stehen Doris Drechsel, Leila Strahl, Victor Kautsch, Robert Kolar und Willy Prainsack auf der Bühne. Regie führt Nici Neiss, die Gesamtleitung liegt bei Intendant Marcus Strahl.

Premiere feiert "Außer Kontrolle" am 7. Oktober um 19.30 Uhr im Theater Center Forum in Wien. Danach tourt die Produktion bis Jänner 2027 durch Niederösterreich, Oberösterreich und die Steiermark.