i Mit einem überraschenden Geständnis sorgt Influencerin Alix Earle (25) jetzt für ungläubige Reaktionen. REUTERS/Kylie Cooper Gebildeter Einfluss? Star-Influencerin "Ich habe noch nie ein Buch gelesen" Millionen Fans, ein Top-Business – aber kein Buch gelesen? Mit diesem Geständnis sorgt Influencerin Alix Earle (25) für Wirbel. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen folgen ihr auf Social Media, ihre Werbepostings sind ein Vermögen wert und kürzlich bekam sie auf Netflix ihre eigene Serie mit "Earle Meets World". Doch mit einem überraschenden Geständnis sorgt Influencerin Alix Earle (25) jetzt für ungläubige Reaktionen.

Sie gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Welt. Fast 15 Millionen Menschen folgen ihr auf TikTok und Instagram. Doch ausgerechnet eine harmlose Frage im "Interview Magazine" bringt die 25-Jährige nun in die Schlagzeilen.

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Auf die Frage, welches Buch sie zuletzt gelesen habe, antwortete Earle trocken: "Ich habe noch nie ein Buch gelesen."

Fans trauen ihren Ohren nicht

Damit nicht genug: Vielleicht habe sie als Kind einmal Dr. Seuss gelesen, schob die Podcasterin („Hot Mess“) hinterher. Im Netz hagelte es daraufhin Kritik und Spott.

Für Verwunderung sorgt dabei vor allem Earles Bildungsweg: Die Influencerin besitzt einen Bachelorabschluss in Marketing. Seit 2020 hat sie sich zudem ein millionenschweres Social-Media-Business aufgebaut.

Besonders kurios ist auch, dass Earle sich selbst für Bildung engagiert und mit einem eigenen Stipendium Studenten bei der Finanzierung ihres Studiums unterstützt.

Bachelor, Business-Imperium und Bildungsförderung – aber noch nie ein Buch gelesen? Ob das Geständnis ganz ernst gemeint war, weiß wohl nur Alix Earle selbst.