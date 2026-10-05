i Die legendären Panzerknacker feiern "75 Jahre im Spiel". 2026 Egmont Ehapa Media/Disney Neuer Jubiläumsband Panzerknacker feiern 75 Jahre voller Pleiten Seit 1951 jagen die Panzerknacker Dagobert Ducks Vermögen. Ein neuer Jubiläumsband erinnert nun an ihre verrücktesten Coups und Pannen. Von Jochen Dobnik 05.10.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie planen bis ins kleinste Detail, bauen ausgefallene Maschinen und sind überzeugt, dass der nächste Einbruch endlich gelingt. Doch am Ende landen die Panzerknacker fast immer hinter Gittern. Seit 75 Jahren versuchen die berühmten Ganoven aus Entenhausen, Dagobert Ducks Geldspeicher auszuräumen.

Zum Jubiläum widmet ihnen die 99. Ausgabe der "LTB Enten-Edition" einen eigenen Band. "75 Jahre im Spiel" erscheint am Dienstag (6. Oktober) und enthält 22 Geschichten über die wohl ausdauerndste Verbrecherbande der Disney-Comics.

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Seit 1951 auf der Jagd nach Dagoberts Geld

Das Ziel der Panzerknacker hat sich in all den Jahrzehnten nicht geändert: Sie wollen an das riesige Vermögen von Dagobert Duck kommen. Dafür greifen sie zu Tricks, Verkleidungen, technischen Erfindungen und manchmal völlig verrückten Plänen.

Erfolg haben sie damit allerdings nur selten. Meist geht kurz vor dem Ziel etwas schief, die Bande wird erwischt und findet sich erneut im Gefängnis wieder. Trotzdem beginnen die Panzerknacker nach jeder Niederlage sofort mit der Planung ihres nächsten Coups.

Gerade diese Mischung aus großem Ehrgeiz und ständigem Scheitern machte sie zu festen Figuren in den Geschichten aus Entenhausen.

"Die Panzerknacker schmieden seit 75 Jahren unermüdlich Pläne, um Dagobert Ducks Geldspeicher zu knacken. Dabei bescheren sie uns die besten Geschichten voller genialer Ideen, kurioser Pannen und unerschütterlichem Optimismus. Sie mögen immer wieder scheitern, doch sie verlieren ihr Ziel nie aus den Augen. Genau das macht sie seit Jahrzehnten zu echten Lieblingen unserer Comic-Fans", sagt LTB-Verleger Jörg Risken.

Carl Barks erfand die Bande

Geschaffen wurden die Panzerknacker vom bekannten Disney-Zeichner Carl Barks. In der englischen Originalfassung heißt die Bande "Beagle Boys". Ihren deutschen Namen erhielt sie durch die Übersetzerin Erika Fuchs.

Cartoonist Carl Barks hat auch die "Beagle Boys", also: die Panzerknacker, erfunden. REUTERS/SCANPIX/Tor Richardsen

Auf den ersten Blick sehen die einzelnen Mitglieder nahezu identisch aus. Unterscheiden lassen sie sich vor allem anhand der Nummern auf ihren roten Pullovern. Diese erinnern an ihre Gefängnisnummern und gehören längst zu ihrem typischen Erscheinungsbild.

Eine besondere Stellung nimmt Opa Knack ein. Während die anderen Mitglieder Nummern tragen, steht auf seinem Schild "Begnadigt". Als erfahrenes Familienoberhaupt mischt er regelmäßig bei der Planung neuer Einbrüche mit.

Ob es den Panzerknackern in den Jubiläumsgeschichten endlich gelingt, Dagobert Ducks Geldspeicher zu leeren, bleibt abzuwarten. Nach 75 Jahren voller gescheiterter Versuche dürfte allerdings eines sicher sein: Selbst die nächste Pleite wird die Bande kaum vom nächsten Coup abhalten.

Die LTB Enten-Edition 99 "75 Jahre im Spiel" (D: EUR 9,99, A: EUR 10,50, CH: SFR 16.50) ist ab dem 6. Oktober 2026 im Handel und online erhältlich.