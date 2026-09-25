Achdé." fetchpriority="high" /> i Auch der Jubiläums-Band "Heiliger Lucky" stammt aus der Zeichenfeder von Herve Darmenton, besser bekannt als Achdé. JOEL SAGET / AFP / picturedesk.com Jubiläums-Comic im November Zum 80er: Lucky Luke wird zum Heiligen erklärt Lucky Luke feiert seinen 80. Geburtstag mit einem neuen Comic-Abenteuer. In "Heiliger Lucky!" wird der einsame Cowboy zum Kultobjekt. Von Heute Entertainment 25.09.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 80 Jahren sorgt Lucky Luke im Wilden Westen für Ordnung. Der Cowboy zieht schneller als sein eigener Schatten, unterhält sich mit seinem Pferd Jolly Jumper und ist meistens dort zur Stelle, wo Menschen seine Hilfe benötigen.

Im neuen Jubiläumsalbum wird die bekannte Comicfigur nun sogar zum Gegenstand eines eigenen Kults. Der Band trägt den Titel "Heiliger Lucky" und erscheint am 3. November 2026.

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Ein erster Blick auf der Cover von Album Nr. 103 "Heiliger Lucky" von Achdé & Jul. Egmont Ehapa Media GmbH

Die Geschichte beginnt damit, dass Lucky Luke den Reverend einer kleinen Stadt vor einer Bande von Verbrechern rettet. Der Prediger sieht in seinem Retter daraufhin mehr als nur einen besonders treffsicheren Cowboy.

Prediger gründet den "Lukismus"

Der Reverend erklärt Lucky Luke zum Heiligen und gründet eine eigene Religion. Unter dem Namen "Lukismus" findet die Bewegung rasch neue Anhänger. Der unfreiwillig verehrte Cowboy kann mit dem Kult um seine Person allerdings wenig anfangen. Er versucht deshalb, dem Prediger und dessen fanatischen Gefolgsleuten möglichst schnell zu entkommen.

Zum runden Geburtstag bleibt es nicht bei dem neuen Album. Das Museum für Kommunikation Berlin widmet Lucky Luke und seinem Schöpfer Maurice de Bevere, der unter dem Namen Morris bekannt wurde, eine eigene Ausstellung. "Lucky Luke – Morris’ einsamer Westernheld" ist ab dem 2. Oktober zu sehen.

Für die Ausstellung werden rund 80 originale Comicseiten und Coverzeichnungen von Morris gezeigt. Nach Angaben des Museums sind diese Arbeiten erstmals in diesem Umfang in Deutschland zu sehen.

Die Schau beschäftigt sich mit den Anfängen der Figur und ihrer Entwicklung über acht Jahrzehnte. Darüber hinaus geht es um die Rolle von Kommunikation und Technik in den Geschichten sowie um gesellschaftliche Veränderungen, die sich in den Abenteuern des einsamen Cowboys widerspiegeln.

Damit wird das Jubiläumsjahr gleich doppelt begangen: im Museum mit einem Blick auf die Geschichte der Figur und im neuen Comic mit einem Lucky Luke, der plötzlich vor seinen eigenen Anhängern fliehen muss.

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Die Jubel-Ausgabe "Heiliger Lucky!" (Hardcover: EUR 15,00 EUA 15,50 SFR 21,50 - ISBN: 978-3-7704-1210-5) (Softcover: EUR 8,99 EUA 9,00 SFR 16,90) ist ab dem 03.11.2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.