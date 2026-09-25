i Der Volkswagen-Konzern ruft Millionen Fahrzeuge zurück. Getty Images (Symbolbild) Auch Österreich betroffen Lenkung kann ausfallen! VW ruft Millionen Autos zurück Der VW-Konzern ruft weltweit fast drei Millionen Fahrzeuge wegen einer möglichen Lenkungsgefahr zurück. Auch Österreich ist betroffen. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Problem mit einer Befestigungsschraube sorgt beim Volkswagen-Konzern für einen Rückruf von Millionen Fahrzeugen. Auch in Österreich sind nach aktuellem Stand rund 95.000 Autos betroffen. Im ungünstigsten Fall kann die Lenkfähigkeit beeinträchtigt werden.

Betroffen sind Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Seat. Ursache ist eine Schraube an der Lenkung, die über längere Zeit korrodieren und schließlich brechen kann.

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Mehr als zwei Millionen VW betroffen

Besonders groß ist der Rückruf bei Volkswagen. Weltweit geht es bei der Kernmarke um 2.159.054 Fahrzeuge. Betroffen sein können Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran und Caddy, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden.

Allein in Deutschland umfasst die Aktion knapp 900.000 Fahrzeuge.

Bei Audi geht es zusätzlich um 696.547 Exemplare des Q3 aus dem Produktionszeitraum zwischen 31. Oktober 2017 und 23. Mai 2024. Knapp 60.000 davon entfallen auf Deutschland, in Österreich dürften es rund 6.000 sein.

Auch Seat ist Teil der Rückrufaktion. Dort sind weltweit 66.224 Ateca und Tarraco betroffen, die zwischen April 2016 und September 2024 hergestellt wurden. Insgesamt summieren sich die bisher bekannten Rückrufe damit auf mehr als 2,92 Millionen Fahrzeuge weltweit.

Rund 95.000 Autos in Österreich

Wie viele Fahrzeuge hierzulande tatsächlich betroffen sind, wird noch ermittelt. Porsche Austria teilte auf "Krone"-Anfrage mit: "Konkrete Zahlen werden soeben ermittelt. Nach aktuellem Stand sind rund 95.000 Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns betroffen. Im Rahmen dieser vorsorglichen Rückrufmaßnahme betroffene Kunden werden auf Basis der Zulassungsdatenbank schriftlich verständigt und in die Servicebetriebe gerufen."

Nicht jedes Auto der genannten Modellreihen und Baujahre ist automatisch Teil der Aktion. Ausschlaggebend ist die jeweilige Fahrzeug-Identifizierungsnummer.

Schraube wird kostenlos getauscht

Hinter dem Rückruf steckt Korrosion an einer Befestigungsschraube der Lenkung. Diese kann dadurch mit der Zeit geschwächt werden. Bricht die Schraube, kann die Befestigung der Lenkung beeinträchtigt werden. Im schlimmsten Fall ist das Fahrzeug nicht mehr lenkbar.

In den Werkstätten wird die vorhandene Schraube überprüft und durch eine korrosionsbeständigere Variante ersetzt. Für die Fahrzeughalter entstehen dafür keine Kosten.

Wer eines der genannten Modelle besitzt, kann beim jeweiligen Markenpartner überprüfen lassen, ob das eigene Fahrzeug vom Rückruf erfasst ist.

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Problem soll nur kleinen Teil betreffen

Nach Informationen von "kfz-betrieb", die sich auf Unterlagen zum entsprechenden US-Rückruf berufen, geht Volkswagen davon aus, dass höchstens rund ein Prozent der möglicherweise betroffenen Fahrzeuge tatsächlich das Problem aufweisen.

Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit dem Defekt sind laut ADAC bisher nicht bekannt. Wegen der möglichen schwerwiegenden Folgen eines Schraubenbruchs werden dennoch sämtliche potenziell betroffenen Fahrzeuge zurückgerufen.