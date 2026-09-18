i Burkhart-früche GmbH ruft ausgelieferten Karfiol aus Polen zurück iStock Spritzmittel-Rückstände Gesundheitsschädlich! Karfiol-Rückruf läuft Eine Lieferung Karfiol aus Polen wird zurückgerufen. Eine Probe überschritt laut Gutachten die Referenz deutlich. Es besteht Gesundheitsgefahr. Von Newsdesk Heute 18.09.2026, 10:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die AGES informiert am Freitag über einen Rückruf der Burkhart-früche GmbH. Betroffen ist offene Ware mit der Bezeichnung "Karfiol / Polen offene Ware" aus Polen. Das Unternehmen veranlasste den Rückruf am 18. September 2026.

Konkret genannt wird die Chargennummer 9059PRHA0088/26, dazu die Auftragsnummer 26113496-001. In den vorliegenden Angaben ist das Gutachten des Instituts für Lebensmittelsicherheit Innsbruck mit 19. September 2025 datiert.

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Gesundheitsschädlich

Der Grund für den Rückruf: Bei der untersuchten Probe wurde eine mehr als zweifache Auslastung der akuten Referenzdosis festgestellt. Wörtlich heißt es, die Probe sei "geeignet, die menschliche Gesundheit zu gefährden". Die Ware wurde daher als gesundheitsschädlich und nicht sicher beurteilt.

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"Die Ware Karfiol von einer Menge 240 Stück (40 Kisten) wurde am 07.09.2026 von unserem Lieferanten an uns geliefert. Es wurde am 07.09.2026 eine Probe vom Marktamt MA 59 beim Karfiol vorgenommen, bei der die Kontaminierung festgestellt wurde. Das Ergebnis wurde uns am 16.09.2026 übermittelt und wir haben sofort die Rückholaktion gestartet", so Burkhart-früche GmbH.