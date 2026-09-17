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Am 21. September: Der Diskonter Hofer bringt eine eigene Barbie-Puppe in die Stores.
Am 21. September: Der Diskonter Hofer bringt eine eigene Barbie-Puppe in die Stores.
Hofer / Heute.at
Limited Edition

Echt schräg! Hofer überrascht mit eigener Barbie-Puppe

In Pink und mit ALDIletten-Kopie: Ab Montag steht eine ALDImania-Barbie samt Miniatur-Einkaufswagen beim Diskonter Hofer in den Regalen.
Team Wirtschaft
Von Team Wirtschaft
17.09.2026, 12:07
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Nach Badelatschen, Socken und Hoodies im Diskonter-Look schrumpft Hofer den Kult um seine Eigenmarke jetzt auf Spielzeugformat. In Kooperation mit Spielwarenriese Mattel bringt der Lebensmittelhändler am Montag, 21. September, eine exklusive ALDImania-Barbie in alle rund 540 österreichischen Filialen.

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Viel Pink und lässiger Look

Ausgestattet ist die wohl sparsamste Stilikone des Landes standesgemäß: Sie trägt ein pink-weißes Sommerkleid, sportliche weiße Sneaker, eine lässige Sonnenbrille am Kopf und hat für den Strandurlaub im Mini-Format sogar die legendären Schlapfen namens ALDIletten in zartem Pink im Gepäck.

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Komplett-Set mit Einkaufswagerl & Co.

Damit der wöchentliche Lebensmitteleinkauf detailgetreu nachgestellt werden kann, spendiert der Diskonter der Kult-Blondine ein voll funktionsfähiges Set. Im Karton steckt neben der Puppe ein rollbarer Mini-Einkaufswagen, die klassische blaue Tasche sowie Zubehör aus den Bereichen Einkaufen, Sport und Styling – darunter Obst und Gemüse, Getränke und ein Sport-Visor. Zusätzlich sind 6 ALDI- und 5 Barbie-Sticker im Set enthalten.

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Ab 21. September um 14,99 Euro

Das Set ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und kostet 14,99 Euro. Da es sich um einen reinen Aktionsartikel handelt, gilt an den Kassen das gewohnte Diskonter-Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst – verkauft wird nur, solange der Vorrat reicht.

tmw,17.09.2026, 12:07
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