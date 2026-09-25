i AUA passt ihr Angebot an: Mehr Flüge in den Herbstferien, vorübergehende Kürzungen im Winterprogramm. Austrian Airlines Gilt für viele Reiseziele Neue Pläne: Das ändert sich jetzt für Flugpassagiere Hier mehr Verbindungen, dort kurze Pausen: Austrian Airlines stellt das Angebot für Herbst und Winter neu auf. Was Kunden jetzt wissen müssen. Von Team Wirtschaft 25.09.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Austrian Airlines baut das Flugangebot für die Herbstferien 2026 deutlich aus. Für die letzte Oktoberwoche – rein rechnerisch bereits die erste Woche des Winterflugplans 2026/27 – wird das Programm gleich um 100 zusätzliche Flüge aufgestockt.

Zusätzliches Angebot für die Herbstferien

Konkret bleiben mehrere Ziele aus dem Sommerflugplan länger im Programm. Dazu zählen Ibiza, Alicante, Bilbao und Fuerteventura in Spanien, Funchal in Portugal sowie Olbia, Palermo und Lamezia Terme in Italien. Auch Split in Kroatien wird länger angeflogen.

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Mehr Verbindungen gibt es außerdem nach Rom, Florenz, Neapel, Dubrovnik, Nizza und Valencia. Besonders stark wird das Angebot nach Palma de Mallorca und Larnaka ausgebaut. Mallorca erhält elf zusätzliche Flüge, Larnaka sogar 13. Auch Heraklion, Chania und Rhodos werden länger bzw. öfter angeflogen.

Das ändert sich mit Winterflugplan

Am Wochenende vom 24. auf den 25. Oktober erfolgt die Umstellung auf den Winterflugplan – mit den besonders gefragten Zielen London, Amsterdam, Paris, Berlin und Hamburg.

Mit dem neuen Winterflugplan rücken, so die AUA in einer Aussendung, einmal mehr die Traumziele in Asien in den Fokus. Nach Malé auf den Malediven und nach Mauritius sind in Spitzenzeiten jeweils bis zu sieben Flüge pro Woche vorgesehen. In den Semesterferien Anfang Februar sind sogar bis zu zehn wöchentliche Verbindungen auf die Malediven geplant.

Dubai feiert Comeback

Dubai kehrt rund um Weihnachten und Silvester – wie auch im Vorjahr schon – mit fünf Flügen pro Woche in den Winterflugplan zurück. Auch Bangkok wird häufiger angeflogen. Im Jänner und Februar sind 14 Verbindungen pro Woche vorgesehen, bis Ende März sind es dann immer noch 13 wöchentliche Flüge.

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Kürzungen im Nordamerika-Programm

Hintergrund für die höheren Frequenzen in Asien ist laut Austrian Airlines die steigende Nachfrage. Möglich wird der Ausbau durch vorübergehende Kürzungen im Nordatlantik-Programm. Bis 10. Jänner bleibt das bisherige Angebot zu den US-Zielen bestehen. Ab 11. Jänner sind dann bei den Flügen nach Chicago und Boston kurze Pausen vorgesehen. Bei New York-JFK beginnt diese Pause mit 23. Jänner.

Von Programmänderungen ausgenommen sind drei Ziele: Newark/New York, Washington und Montreal werden laut AUA ohne Unterbrechung weiter angeflogen.