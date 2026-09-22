i Austrian Airlines holt bei den Skytrax World Airline Awards 2026 den Titel "Best Cabin Crew in Europe". APA-Images / brandstaetter images / Votava Skytrax-Ranking 2026 Spitze! Austrian Airlines landen auf Platz 1 Die österreichische Fluglinie holte bei den "Oscars der Luftfahrt" den Crew-Titel in Europa. Die beste Fluglinie der Welt ist Singapore Airlines. Von Heute Life 22.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Austrian Airlines darf sich 2026 über einen großen Erfolg bei den renommierten Skytrax World Airline Awards freuen. Die heimische Fluglinie landet in der Kategorie "Best Cabin Crew in Europe" auf Platz eins in – und schafft es weltweit als einzige europäische Airline in die Top 20.

Die Skytrax-Auszeichnungen basieren auf den Bewertungen von Millionen Reisenden aus mehr als 100 Nationen. Bewertet wurden heuer mehr als 325 Airlines. Im weltweiten Ranking der besten Kabinencrews schafft es die Lufthansa-Tochter auf Platz 19. In der Kategorie "Best Airline Staff in Europe" reicht es für Platz zwei.

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Herzlichkeit und Gastfreundschaft

Austrian-CEO Annette Mann sieht in den Auszeichnungen eine Bestätigung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Diese Auszeichnungen machen uns sehr stolz. Sie zeigen, dass unsere Gäste jene Herzlichkeit und Gastfreundschaft wahrnehmen, für die Austrian Airlines weltweit bekannt ist", sagt Mann.

Auch COO Stefan-Kenan Scheib betont, dass Gastfreundschaft nicht erst an Bord beginne. Sie entstehe entlang der gesamten Reisekette und sei das Ergebnis des Zusammenspiels vieler Teams.

Das ist die beste Airline der Welt

Den Titel "World's Best Airline" sicherte sich heuer Singapore Airlines – bereits zum sechsten Mal. Die Fluglinie aus Singapur verdrängt damit den Vorjahressieger Qatar Airways auf den zweiten Rang. Auf Platz drei landet Cathay Pacific. Insgesamt schafften es sechs asiatische, zwei europäische und zwei Airlines aus dem Nahen Osten in die weltweiten Top Ten.

Die Top 10 der weltbesten Airlines 2026: Singapore Airlines

Qatar Airways

Cathay Pacific

All Nippon Airways

Turkish Airlines

Emirates

Air France

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

Lufthansa und Swiss schaffen es unter die 20 besten Airlines der Welt. Lufthansa landet auf Platz 14, Swiss auf Platz 19. Austrian landet auf dem 27. Rang, das sieht im Europa-Vergleich jedoch anders aus.

Europas Top 10 der besten Fluggesellschaften 2026: Turkish Airlines

Air France

Lufthansa

Iberia

Virgin Atlantic

Swiss International Air Lines

British Airways

KLM Royal Dutch Airlines

Austrian Airlines

Finnair

Die "Oscars der Luftfahrt"

Die Skytrax World Airline Awards werden seit 1999 jährlich vergeben und gelten als eine der bekanntesten Passagierbewertungen der Luftfahrtbranche. Die aktuelle Befragung umfasste Fluggäste aus mehr als 100 Nationen.

Die Ergebnisse wurden am 18. September 2026 in London bekanntgegeben. Für Austrian ist der Erfolg bei der Kabinencrew keineswegs neu: Die Airline wurde bereits mehrfach als "Best Cabin Crew in Europe" ausgezeichnet, zuletzt 2023 und 2025. Auch in der Kategorie "Best Airline Staff in Europe" stand Austrian in der Vergangenheit bereits mehrfach ganz oben.