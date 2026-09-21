i Auf den Pisten des Kaunertaler Gletschers bleibt es vorerst ruhig – der geplante Saisonstart fällt wortwörtlich ins Wasser. Kaunertaler Gletscher Kein Skifahren im September "Zu warm"! Tiroler Skigebiet sagt Saisonstart ab Aus Skifahren Ende September wird vorerst nichts: Wärme und Regen setzen dem Schnee am Kaunertaler Gletscher zu. Der Start ist offen. Von Heute Life 21.09.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Skifahren Ende September? Daraus wird am Kaunertaler Gletscher heuer vorerst nichts. Der ursprünglich für 26. September 2026 geplante Start in die neue Skisaison – über die "Heute" berichtete – ist abgesagt. Zu warm, zu nass – und damit fehlt die Grundlage für den frühen Betrieb.

"Wir wären bereits, aber wir müssen leider verschieben. Es ist zu warm. Außerdem hat es in die Schneedepots geregnet", sagt Michaela Burger, Geschäftsführerin der Kaunertaler Gletscherbahnen.

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Der Schnee für den frühen Start des Tiroler Gletscherskigebietes sollte aus dem vergangenen Winter kommen. Insgesamt wurde er in 25 Schneedepots über den Sommer konserviert. Doch die Depots haben durch den Regen an Menge verloren. Gleichzeitig sind die Temperaturen derzeit zu hoch, um neuen Schnee zu produzieren.

Beschneiung bleibt vorerst unmöglich

"Zum Beschneien bekommen wir laut Vorhersage zu hohe Temperaturen", erklärt Burger. Besonders bitter: Die Wetterprognose habe zunächst noch deutlich besser ausgesehen. Damit heißt es im Kaunertal derzeit warten. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. "Wann wir stattdessen starten können, können wir aktuell nicht sagen", so Burger.

„Wann wir stattdessen starten können, können wir aktuell nicht sagen.“

Pitztal startet – 300 Höhenmeter machen Unterschied

Während im Kaunertal die Skier vorerst im Keller bleiben, sieht es am Pitztaler Gletscher anders aus. Dort soll der Skibetrieb am Samstag starten. Für Burger zeigt sich damit auch, wie entscheidend die Höhenlage inzwischen sein kann: "Am Pitztaler Gletscher sieht die Lage anders aus. Das ist doch ein Unterschied von 300 Höhenmetern. Die starten am Samstag", verrät sie.

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Der ursprünglich geplante frühe Saisonstart im Kaunertal hätte sich vor allem an Trainingsgruppen und Skiclubs gerichtet. Für sie sind frühe Pisten wichtig, um sich auf die Wintersaison und kommende Bewerbe vorzubereiten.

Gletscher allein ist keine Schneegarantie mehr

Der Ausfall zeigt zugleich die schwieriger werdenden Bedingungen für Gletscherskigebiete. Die Höhenlage allein garantiert längst keinen problemlosen Saisonstart mehr. Im Kaunertal sollte der Saisonauftakt heuer Schritt für Schritt erfolgen: zunächst eine Abfahrt am Sonnenlift, Anfang Oktober dann eine weitere Piste mit der Karlesjochbahn. Nun ist offen, wann überhaupt der erste Schwung möglich sein wird.

Bis dahin bleibt den Betreibern der Gletscherbahnen nur die positive Seite des aktuellen Wetters zu sehen: "Bis dahin genießen wir den goldenen Herbst - perfekt zum Wandern."