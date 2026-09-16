i Die Piste in Levi ist noch nicht bereit für ein Rennen. GEPA/Instagram Zwei Monate vor dem Rennen Grüne Wiesen - sollte so eine Weltcup-Piste aussehen ? Levi rüstet sich für den Weltcup im November. Bis hierhin deutet aber nur wenig auf ein Skirennen hin. Von Sport Heute 16.09.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch rund zwei Monate dauert es bis zu den Weltcup-Slaloms in Levi. Im hohen Norden Finnlands laufen allerdings bereits jetzt die Vorbereitungen auf den kommenden Ski-Winter.

Das Skigebiet veröffentlichte auf Instagram ein Video, das zeigt, wie die über den Sommer eingelagerten Schneemassen wieder zum Vorschein kommen. "Und so beginnt es ...", heißt es zu den Aufnahmen. Die Abdeckungen der großen Schneedepots werden entfernt, anschließend kann der konservierte Schnee zur Präparierung der Pisten verwendet werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Obwohl der Ski-Weltcup erst Mitte November in Levi Station macht, startet der reguläre Skibetrieb bereits am 2. Oktober. Höchste Zeit also, die ersten Pisten für die neue Saison vorzubereiten.

Nach Winter sieht es in Levi derzeit allerdings noch kaum aus. Rund um das lange weiße Schneeband dominieren grüne Wiesen und herbstlich gefärbte Bäume die Landschaft. Lediglich das bunte Laub deutet bereits auf die bevorstehende kalte Jahreszeit hin.

"Die Abdeckungen werden entfernt, und der Winter kommt zum Vorschein", schreibt das Skigebiet. In den kommenden Wochen soll sich das Bild in Levi damit deutlich verändern – spätestens im November kämpfen dort auch wieder die besten Slalom-Asse der Welt um Weltcup-Punkte.