i Deutliche Teuerung am Berg. iStock/gubernat Ganz im Westen Bis zu 50 Euro mehr! So teuer werden Skipässe heuer Skifahren wird im Winter erneut teurer. WildPass, 3TälerPass und Ski Arlberg erhöhen ihre Preise. Wir zeigen dir, was du zahlst. Von Österreich Heute 21.09.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum ist der Sommerurlaub vorbei, denken viele an die nächsten großen Ferien. Wer in der kommenden Saison Skifahren will, muss eine neuerliche Teuerung einplanen. Besonders im Westen überlegen sich jetzt Sportler, eine Saisonkarte zu ergattern, die Preise hat vol.at erhoben.

Je nach Karte beträgt der Anstieg gegenüber der vergangenen Saison rund drei bis sechs Prozent. Besonders deutlich fällt das Plus bei der Saisonkarte von Ski Arlberg aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

WildPass kostet jetzt 898 Euro

Beim Montafon Brandnertal WildPass (Vorarlberg) kostet die Jahreskarte für Erwachsene im Vorverkauf 898 Euro. Im vergangenen Winter waren es 863 Euro, es sind also jetzt 35 Euro beziehungsweise rund 4,1 Prozent mehr.

Auch Familien zahlen drauf. Eine Jahreskarte für einen Erwachsenen mit allen Kindern kostet nun 1.122 Euro statt bisher 1.079 Euro.

Neu ist eine zusätzliche Möglichkeit für Besitzer von WildPass-Saison- und Jahreskarten: In Adelboden/Lenk, der AletschArena, Engelberg-Titlis und der Jungfrau Ski Region können sie jeweils drei kostenlose Skitage nutzen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Auch der 3TälerPass legt zu

Beim 3TälerPass steigt die Saisonkarte für Erwachsene von 660 auf 682 Euro. Wer die Variante inklusive Feldberg nimmt, zahlt 744 statt bisher 720 Euro so vol.at.

Deutlicher fällt das Plus bei der Jahreskarte aus. Sie kostet für Erwachsene nun 817 Euro, nachdem es zuletzt 786 Euro waren. Die Jahreskarte gilt für die Wintersaison 2026/27 sowie die Sommersaison 2027. Neben zahlreichen Bergbahnen sind auch Freibäder, ein Hallenbad, eine Kletterhalle und eine Boulderhalle enthalten.

Die Bilder des Tages i ?

Ski Arlberg erhöht um 50 Euro

Den größten prozentuellen Anstieg der genannten Erwachsenen-Saisonkarten gibt es bei Ski Arlberg. Im Vorverkauf kostet die Karte 840 Euro. Im Vorjahr waren es noch 790 Euro, so vol.at.

Damit müssen Erwachsene 50 Euro mehr bezahlen - ein Anstieg um rund 6,3 Prozent.

Wer den Vorverkauf verpasst, muss deutlich mehr hinlegen. Der reguläre Saisonkartenpreis für Erwachsene beträgt bei Ski Arlberg 1.272 Euro.