i Der Biker erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Hörbranz Motorradfahrer bei Crash mit Sattelzug schwer verletzt Bei einer Kollision mit einem Sattelzug in Hörbranz wurde ein Motorradlenker (67) schwer verletzt. Er wurde schließlich in die Schweiz geflogen. Von André Wilding 18.09.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abbiegemanöver endete am Donnerstagvormittag in Hörbranz mit einem schweren Verkehrsunfall. Auf der Allgäustraße kollidierten gegen 10.13 Uhr ein Sattelzug und ein Motorrad.

Der 21-jährige Lenker des Sattelzugs war von Bregenz in Richtung Hörbranz unterwegs. Im Bereich der Autobahnauffahrt hielt er zunächst am Fahrbahnrand an. Anschließend wollte er nach links in die Salvatorstraße abbiegen, um in weiterer Folge umzukehren.

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Motorradlenker wollte vorbeifahren

Zur gleichen Zeit näherte sich ein 67-jähriger Motorradlenker, der ebenfalls in Richtung Hörbranz unterwegs war. Er wollte geradeaus am stehenden Sattelzug vorbeifahren.

Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, kam es zur Kollision. Der 67-Jährige stürzte und blieb verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

Mit Hubschrauber in die Schweiz

Rettung und Notarzt versorgten den schwer verletzten Motorradlenker zunächst vor Ort. Danach wurde er ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Von dort flog ihn ein Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in der Schweiz.

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Sowohl am Motorrad als auch am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden. Die Alkotests bei beiden Lenkern verliefen negativ.