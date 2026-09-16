Jugend-Bande bricht in Pizzeria ein – Polizei wartet

Als drei Jugendliche in der Nacht auf den 14. September in eine Pizzeria in Dornbirn eindrangen, blieb ihr Einbruch nicht lange unbemerkt. Eine installierte Alarmanlage schlug an und verständigte die Polizei.
Die drei Burschen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren hatten sich gegen 1 Uhr mit Körperkraft Zutritt zum Gebäude verschafft.
Als die Jugendlichen die eingetroffenen Polizisten vom Inneren der Pizzeria aus bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Sie kletterten durch ein Fenster ins Freie.
Weit kamen sie allerdings nicht. Der 14-Jährige und der 16-Jährige wurden auf offener Straße festgenommen. Den 13-Jährigen hielten die Polizisten im Garten eines Gebäudes an.
Der 14-Jährige zeigte sich nach Angaben der Polizei geständig. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.
Der 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 13-Jährige wurde von der Polizei im Garten eines Gebäudes angehalten.