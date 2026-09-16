i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Dornbirn Jugend-Bande bricht in Pizzeria ein – Polizei wartet Drei Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren brachen nachts in eine Pizzeria in Dornbirn ein. Die Alarmanlage rief die Polizei auf den Plan. Von André Wilding 16.09.2026, 10:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als drei Jugendliche in der Nacht auf den 14. September in eine Pizzeria in Dornbirn eindrangen, blieb ihr Einbruch nicht lange unbemerkt. Eine installierte Alarmanlage schlug an und verständigte die Polizei.

Die drei Burschen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren hatten sich gegen 1 Uhr mit Körperkraft Zutritt zum Gebäude verschafft.

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Flucht durch ein Fenster

Als die Jugendlichen die eingetroffenen Polizisten vom Inneren der Pizzeria aus bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Sie kletterten durch ein Fenster ins Freie.

Weit kamen sie allerdings nicht. Der 14-Jährige und der 16-Jährige wurden auf offener Straße festgenommen. Den 13-Jährigen hielten die Polizisten im Garten eines Gebäudes an.

14-Jähriger gesteht

Der 14-Jährige zeigte sich nach Angaben der Polizei geständig. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

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Der 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 13-Jährige wurde von der Polizei im Garten eines Gebäudes angehalten.