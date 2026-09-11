i Auf der Langstrecke gibt es das Bier in allen Reiseklassen. Austrian Airlines 26.000 Liter AUA-Passagiere bekommen heimisches Bier ausgeschenkt In allen Langstrecke-Reiseklassen und in der Kurzstrecken-Business-Class bekommen AUA-Passagiere ab sofort Bier der Brauerei Stiegl. Von Newsdesk Heute 11.09.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wir haben da etwas für euch…"

Mit dieser kryptischen Botschaft, und dem zensierten Bild einer Getränkedose, teaserte Österreichs größte Privatbrauerei Stiegl ein neues Produkt an. Dieses ist ab sofort erhältlich.

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Die Dose in der Größe 0,33 Liter ist ein absolutes Novum und auch das Design sticht sofort heraus. Komplett in Rot gehalten, ein Schriftzug "The Austrian Taste" und darunter das Logo der Austrian Airlines.

80.000 Liter

Des Rätsels Lösung: Stiegl-Goldbräu kann man ab sofort auch in 10.000 Metern Höhe genießen. Das "Flüssige Gold der Salzburger" ist das neue Signature-Bier der AUA und fliegt als dieses ab sofort um die Welt.

Dort bekommen Gäste aus aller Welt fortan direkt einen Eindruck von der österreichischen Bierkultur – und heimische Reisende werden mit dem vertrauten Geschmack verabschiedet oder noch vor der Rückkehr damit begrüßt.

Das 0,33er Goldbräu in der roten AUA-Dose bekommen Passagiere auf der Langstrecke in allen Reiseklassen und auf der Kurzstrecke in der Business Class.