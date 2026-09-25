i Eine Billa-Filiale – das Unternehmen stellt sein Preis-System um. Getty Images Alles anders beim Einkauf Völlig neu! Billa überrascht Kunden mit Preis-Angebot Bei Billa gibt es ab sofort eine neue Preisstrategie. Der Supermarkt will damit beim Einkauf mit Diskontern mithalten. "Heute" hat die Details. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Billa gibt es gleich mehrere Neuerungen für Kunden. Nachdem die Supermarktkette ihre bekannten Rabattpickerl durch Gutscheine mit Strichcode ersetzt hat, folgt nun die nächste Änderung: Bis zu 3.000 Produkte sollen dauerhaft zum Preis führender Diskonter angeboten werden. Die neue Preisoffensive gilt seit Donnerstag, 24. September, sowohl bei Billa als auch bei Billa Plus.

Unter dem Motto "Billa kaufen, Diskont zahlen" will der Lebensmittelhändler die Preise ausgewählter Waren an das Niveau der Konkurrenz anpassen. Dabei soll es nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben. Laut der Pressemitteilung von REWE werden die Preise der betroffenen Produkte wöchentlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Welche einzelnen Produkte künftig zu den günstigeren Preisen angeboten werden, hängt vom jeweiligen Sortiment und den aktuellen Angeboten ab.

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Neue Preise und neue Rabattgutscheine

Die Preisoffensive fällt mit einer weiteren Änderung beim Einkauf zusammen. Seit 24. September gelten bei Billa die neuen Rabattgutscheine, die die bisherigen 25-Prozent-Pickerl ersetzen. Statt den Rabatt selbst auf ein Produkt zu kleben, können Kunden den Gutschein mit Strichcode an der Kassa vorzeigen. Das Kassensystem zieht den Rabatt dann automatisch vom teuersten dafür geeigneten Produkt im Einkauf ab.

Allerdings sind die Gutscheine nicht mit einem Rabatt auf sämtliche Waren gleichzusetzen. Unter anderem Clever-Produkte sowie Waren mit bestimmten anderen Preisaktionen sind von der Einlösung ausgenommen. Auch die Anzahl der Gutscheine ist begrenzt: Laut den veröffentlichten Aktionsbedingungen können pro Einkauf höchstens vier Rabattgutscheine eingelöst werden.

Für Kunden bedeutet die neue Preisstrategie somit, dass sie beim Einkauf künftig auf zwei unterschiedliche Sparmöglichkeiten achten können. Einerseits gibt es die dauerhaft günstig angebotenen Produkte, andererseits die zeitlich begrenzten Rabattgutscheine. Wer beides nutzen möchte, sollte allerdings die jeweiligen Bedingungen beachten.

Preise werden regelmäßig verglichen

Die angekündigte Preisoffensive soll nicht nur kurzfristige Rabatte bringen. Billa will die Preise der betroffenen Produkte regelmäßig mit jenen führender Diskonter vergleichen und wöchentlich überprüfen. Wie viele der möglichen 3.000 Artikel tatsächlich zu jedem Zeitpunkt günstiger angeboten werden, lässt sich aus der Ankündigung nicht ableiten.

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Die Preisänderung betrifft dabei nicht nur einzelne Aktionsartikel. Das Unternehmen spricht von bis zu 3.000 Produkten, die dauerhaft zum Diskontpreis erhältlich sein sollen. Ob sich der Einkauf dadurch insgesamt verbilligt, hängt allerdings davon ab, welche Waren im persönlichen Einkaufswagen landen und welche Preise die jeweiligen Produkte zuvor hatten.