StartseiteNachrichtenWirtschaft
Billas Rabatt-Pickerl wird ab 24. September zum Gutschein.
Billas Rabatt-Pickerl wird ab 24. September zum Gutschein.
APA-Images / Pressefoto Scharinger / Albin Schuster / REWE / "Heute"-Montage
Neues System kommt

Billa ändert jetzt Rabatt-Pickerl für alle Kunden

Bei Billa ist Schluss mit den bekannten Rabattpickerln! Stattdessen werden neue 25-Prozent-Gutscheine an der Kassa gescannt. Die Details.
André Wilding
Von André Wilding
23.09.2026, 15:48
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Für Billa-Kunden ändert sich ab Donnerstag, 24. September, beim Sparen einiges. Die Supermarktkette verabschiedet sich von den bekannten Rabattpickerln zum Aufkleben und führt stattdessen Gutscheine mit Strichcode ein.

Billa ändert Rabatt – so funktionieren neue Gutscheine

Wie das Unternehmen gegenüber "Heute" bestätigt, erfolgt die Umstellung auf Wunsch von Kunden und Mitarbeitern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Kein Aufkleben mehr nötig

Die neuen 25-Prozent-Gutscheine müssen nicht mehr auf einzelne Produkte geklebt werden. Kunden legen sie beim Bezahlen vor, anschließend werden die Strichcodes direkt an der Kassa eingescannt.

Dabei gibt es eine weitere Änderung: Der jeweilige Rabatt wird automatisch vom teuersten Produkt des Einkaufs abgezogen.

114 Prozent teurer! Schock um Manner-Preise in Wien

Wie schon beim bisherigen System gelten allerdings Ausnahmen. Unter anderem sind Clever-Produkte von den Rabatten ausgeschlossen.

Die Story HIER im HEUTE-E-Paper lesen

Billa startet Preisoffensive

Gleichzeitig kündigt Billa eine breit angelegte Preisoffensive an. Bis zu 3.000 Produkte sollen künftig preislich auf das Niveau von Diskontern gebracht werden.

Spar baut Vorsprung aus, Rewe verliert Marktanteile

Die Preise dieser Produkte sollen außerdem regelmäßig verglichen werden. Die neuen Rabattgutscheine mit Strichcode gelten ab 24. September.

wil,23.09.2026, 15:48
Mehr zum Thema
BillaSupermarktSparenShopping

Weiterlesen

Weitere Storys
ÖsterreichWirtschaft
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote