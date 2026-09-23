i Billas Rabatt-Pickerl wird ab 24. September zum Gutschein. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Albin Schuster / REWE / "Heute"-Montage Neues System kommt Billa ändert jetzt Rabatt-Pickerl für alle Kunden Bei Billa ist Schluss mit den bekannten Rabattpickerln! Stattdessen werden neue 25-Prozent-Gutscheine an der Kassa gescannt. Die Details. Von André Wilding 23.09.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Billa-Kunden ändert sich ab Donnerstag, 24. September, beim Sparen einiges. Die Supermarktkette verabschiedet sich von den bekannten Rabattpickerln zum Aufkleben und führt stattdessen Gutscheine mit Strichcode ein.

Wie das Unternehmen gegenüber "Heute" bestätigt, erfolgt die Umstellung auf Wunsch von Kunden und Mitarbeitern.

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Kein Aufkleben mehr nötig

Die neuen 25-Prozent-Gutscheine müssen nicht mehr auf einzelne Produkte geklebt werden. Kunden legen sie beim Bezahlen vor, anschließend werden die Strichcodes direkt an der Kassa eingescannt.

Dabei gibt es eine weitere Änderung: Der jeweilige Rabatt wird automatisch vom teuersten Produkt des Einkaufs abgezogen.

Wie schon beim bisherigen System gelten allerdings Ausnahmen. Unter anderem sind Clever-Produkte von den Rabatten ausgeschlossen.

Billa startet Preisoffensive

Gleichzeitig kündigt Billa eine breit angelegte Preisoffensive an. Bis zu 3.000 Produkte sollen künftig preislich auf das Niveau von Diskontern gebracht werden.

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Die Preise dieser Produkte sollen außerdem regelmäßig verglichen werden. Die neuen Rabattgutscheine mit Strichcode gelten ab 24. September.