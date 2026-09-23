i Österreicher leisten sich so viel Bio wie noch nie! iStock Rekord im 1. Halbjahr Österreicher kaufen so viele Bio-Produkte wie noch nie Bio-Lebensmittel sind gefragt wie nie: Im ersten Halbjahr 2026 stieg ihr wertmäßiger Anteil im Handel auf knapp 13 Prozent, so die AMA-Bilanz. Von Team Wirtschaft 23.09.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Immer mehr Österreicher greifen beim Einkauf zu Bio-Lebensmitteln. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der wertmäßige Bio-Anteil im heimischen Lebensmitteleinzelhandel mit 12,6 Prozent sogar einen neuen Höchststand, wie eine aktuelle AMA-Analyse zeigt.

Damit setzt sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fort. Nach leichten Rückgängen 2023 und 2024 war der Bio-Anteil 2025 wieder auf das hohe Niveau von 2022 gestiegen. Im ersten Halbjahr 2026 folgte nun der nächste Rekord.

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"Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen"

"Der neue Rekordwert von knapp 13 Prozent zeigt: Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen", sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Immer mehr Konsumenten würden sich beim Einkauf bewusst für Bio entscheiden. Wer dabei zu regional produzierten Bio-Lebensmitteln greife, stärke zugleich die heimische Bio-Landwirtschaft, so Mutenthaler-Sipek. "Umso wichtiger ist es, auf Qualität und gesicherte Herkunft zu achten. Das AMA-Biosiegel bietet dabei verlässliche Orientierung", erklärt sie.

Bei Mehl ist Bio besonders stark

Besonders hoch ist der Bio-Anteil bei einzelnen Produktgruppen. Bei Mehl lag er im ersten Halbjahr 2026 bei 30,8 Prozent. Bei Gemüse waren es 25,8 Prozent, bei Kartoffeln 25 Prozent. Brot und Gebäck kam auf 17,2 Prozent, Frischobst auf 17,3 Prozent.

Bei Fleisch und Geflügel machte zudem der wertmäßige Bio-Anteil 8,7 Prozent, bei Butter 10,5 Prozent, bei Fruchtjoghurt 12,7 Prozent aus. Damit stammt bei diesen Produkten bereits rund ein Viertel bis knapp ein Drittel des Umsatzes im Lebensmittelhandel aus Bio-Ware.

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Österreich bei Bio-Flächen an der Spitze

Auch in der Landwirtschaft ist Bio in Österreich stark verankert. Im Jahr 2025 wurden bereits 27,2 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen biologisch bewirtschaftet.

Damit liegt Österreich bereits über dem EU-Ziel für 2030. Bis dahin sollen ja EU-weit 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet werden. Auch im europäischen Vergleich hat Österreich mit großem Abstand die Nase vorn. Estland als zweitplatziertes EU-Land kommt nämlich "nur" auf 22,5 Prozent Bio-Anbaufläche.

Mehr als jeder fünfte Betrieb ist Bio

Nicht nur bei den Flächen ist Bio stark vertreten. Rund 23 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich wirtschaften biologisch.