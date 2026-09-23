Änderung bei Billa gilt für alle Kunden in Österreich

Pickerl auf das gewünschte Produkt kleben und damit 25 Prozent sparen - dieses gewohnte Prozedere fällt bei Billa ab Donnerstag weg. Die Supermarktkette führt ein neues System ein, bei dem der Rabatt erst direkt an der Kassa zugeordnet wird.
Die neuen Gutscheine gelten erstmals ab 24. September und sind mit einem Strichcode versehen. Beim Einkauf müssen Kunden deshalb nicht mehr vorab entscheiden, auf welchen Artikel sie ihren Rabatt anwenden wollen.
Stattdessen wird der Gutschein beim Bezahlen vorgelegt und eingescannt. Das System zieht die 25 Prozent anschließend automatisch vom teuersten Produkt im Einkauf ab, für das der Gutschein gültig ist.
Damit entfällt auch das bisher notwendige Aufkleben der Rabattpickerl auf einzelne Waren.
Die Änderung geht laut Billa auf Rückmeldungen von Kunden und Mitarbeitern zurück. Das Unternehmen bestätigte die Umstellung gegenüber "Heute".
Bei den Ausnahmen bleibt hingegen alles beim Alten. Auch mit den neuen Gutscheinen gibt es Produkte, für die der 25-Prozent-Rabatt nicht genutzt werden kann.
Unter anderem Clever-Produkte bleiben weiterhin von der Rabattaktion ausgenommen.