i Ziehen am Montag bei "Promi Big Brother" ein: Tessa Bergmeier, Kim Virginia Grey, Nikola Grey und Anouschka Renzi. Joyn/Marc Rehbeck Trash-TV startet "Promi Big Brother": Diese 4 Stars ziehen jetzt ein Überraschung kurz vor dem Start von "Promi Big Brother": Vier weitere Stars ziehen ein. Darunter ein Reality-Ehepaar mit ordentlich TV-Erfahrung. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 17:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn am Montag (5. Oktober) die neue Staffel von "Promi Big Brother" startet, wartet auf die bisher bekannten Bewohner eine Überraschung: Anouschka Renzi (62), Tessa Bergmeier (37), Kim Virginia Grey (31) und Ehemann Nikola Grey (30) ziehen live in die SAT.1-Show ein.

Ihre Mitbewohner wissen davon noch nichts. Unter ihnen sind No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Box-Legende Axel Schulz, Schauspieler Gedeon Burkhard, Reality-Star Maurice Dziwak und Ex-Bayern-Kicker Christian Lell.

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Ehepaar zieht gemeinsam ein

Besonders spannend dürfte der gemeinsame Einzug von Kim Virginia und Nikola werden. Nach ihrer Hochzeit wartet auf das Reality-Paar damit schon der nächste TV-Beziehungstest.

Auch Renzi ist bereits kampfbereit: "Ich bringe eine andere Farbe in diese Reality-Welt", kündigt die Schauspielerin an. Tessa Bergmeier möchte sich dagegen auf das Experiment einlassen: "Bei 'Promi Big Brother' möchte ich auch einfach mal Tessa sein."

Gartenzwerge statt Glamour

Luxus ist in diesem Jahr nicht garantiert. Neben einem komfortablen 190-Quadratmeter-Haus gibt es einen deutlich weniger glamourösen Garten. Dort warten auf die Promis Pritschen, Hängematten, Gartenzwerge und eine alte Badewanne, in der mit der Gießkanne geduscht wird.

Eigene Kleidung ist tabu – stattdessen gibt es Pullunder, Karo-Hemden, Gummistiefel und Crocs. Auch kulinarisch wird es bescheiden: Gemüse, Wasser und Kräutertee stehen auf dem Speiseplan.

"Promi Big Brother" startet am 5. Oktober um 20.15 Uhr live in SAT.1.